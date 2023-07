Tutti i film di Indiana Jones in streaming

Fonte foto: Disney/2023 Lucasfilm Ltd.

Indiana Jones è senza dubbio uno dei personaggi più famosi del cinema. Da quando è apparso per la prima volta sul grande schermo nel 1981, con il suo cappello e la sua frusta, ha segnato l’immaginario collettivo e non se ne è più andato. Creato da George Lucas, Indiana Jones compare in romanzi, fumetti e vari media, ma ovviamente sono stati prima di tutto i film (ora sono in tutto cinque) ad avergli permesso di entrare nel cuore del pubblico. Per i nostalgici che non si stancano mai di rivederli, o per chi vuole conoscere l’intera storia di Indy dalle origini, ecco tutti i film di Indiana Jones e dove vederli in streaming.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino

L’uscita più recente è il film Indiana Jones e il Quadrante del Destino (nella foto) con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen. Il film, il quinto del franchise, è uscito nei cinema italiani a fine giugno 2023 e dunque al momento non è ancora disponibile in streaming, ma probabilmente arriverà prossimamente su Disney+. Il film è diretto da James Mangold e la sceneggiatura è scritta da Jez Butterworth & John-Henry Butterworth e David Koepp e James Mangold, che si sono basati sui personaggi creati da George Lucas e Philip Kaufman. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones fin dal 1981.

I predatori dell’arca perduta

Ripartiamo dalle origini, dunque. Il primo film di Indiana Jones è il celebre I predatori dell’arca perduta. Esce nel 1981, ma nel 2000 gli viene cambiato il titolo, che diventa Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta. È disponibile per la visione in streaming su Disney+, Infinity e a noleggio su Prime Video. La regia è di Steven Spielberg.

Indiana Jones e il tempio maledetto

Uscito nel 1984, questo secondo film del franchise è sempre diretto da Steven Spielberg ed è un prequel del film I predatori dell’arca perduta. Harrison Ford veste ancora una volta i panni del protagonista. Si può vedere in streaming su Disney+ e a noleggio su Chili.

Indiana Jones e l’ultima crociata

Diretto da Steven Spielberg e co-scritto dal produttore esecutivo George Lucas, il terzo capitolo del franchise di Indiana Jones esce nel 1989. Nel cast, nei panni del padre del protagonista, c’è Sean Connery. Il film si può vedere in streaming su Disney+, prime Video e a noleggio su Apple TV+ e Tim Vision.

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

È il quarto film del franchise e l’ultimo diretto da Steven Spielberg, sempre con Harrison Ford come protagonista e basato sulla storia ideata dal produttore esecutivo George Lucas. Uscito nel 2008, il lungometraggio è ambientato nel 1957 e ha dunque per protagonista un Indiana Jones più anziano rispetto ai film precedenti. Si può vedere in streaming su Disney+, Prime Video e a noleggio su YouTube, Apple TV+ e Google Play Film.