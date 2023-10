Tutti i film di Jurassic Park in streaming

Fonte foto: Universal Pictures

Jurassic Park è una delle saghe cinematografiche più longeve e amate, che per di più ha collezionato incassi da record nei cinema di tutto il mondo. La notizia è che adesso c’è un modo in più per immergersi nelle atmosfere preistoriche e avventurose del franchise, anche se solo per pochi giorni. Fino a domenica 8 ottobre Sky Cinema Collection (canale 303) si trasforma infatti in Sky Cinema Jurassic World, cioè in un canale interamente dedicato alla celebre saga cinematografica con i dinosauri. Ecco dove vedere in streaming tutti i film di Jurassic Park e di Jurassic World.

Jurassic Park

In principio fu Jurassic Park. Il film che ha dato inizio alla saga esce nel 1993 ed è firmato da Steven Spielberg. Basato sull’omonimo romanzo di Michael Crichton e premiato con tre Oscar, il film racconta la storia di tre scienziati (interpretati da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum) che visitano l’isola in cui un eccentrico miliardario ha creato un parco a tema popolato da animali preistorici generati in laboratorio. Oltre che su Sky (anche on demand) e in streaming su NOW, il film si può vedere su Netflix e Prime Video.

Il mondo perduto: Jurassic Park

Anche il secondo film del franchise, Il mondo perduto: Jurassic Park, è tratto da un romanzo di Crichton ed è diretto da Spielberg. Esce nel 1997. Nel cast ci sono Jeff Goldblum e Julianne Moore e la trama ruota attorno al tentativo di un criminale di trasportare i dinosauri nello zoo di San Diego. Il film è disponibile su Sky (anche on demand), NOW, Netflix e Prime Video.

Jurassic Park III

Nel 2001 esce Jurassic Park III, diretto da Joe Johnston (già regista di Jumanji). Il protagonista è il paleontologo interpretato da Sam Neill che, tornato sull’isola dei dinosauri, scopre l’esistenza di creature preistoriche più evolute e più pericolose. Jurassic Park 3 si può vedere su Sky, NOW, Prime Video e Netflix.

Jurassic World

Jurassic World esce nel 2015: è il quarto film del franchise e il primo della trilogia Jurassic World. Ambientato 22 anni dopo gli eventi di Jurassic Park, nel film il parco dei divertimenti con i dinosauri è finalmente in funzione. Il problema è che l’Indominus Rex, un nuovo dinosauro creato combinando DNA diversi, scappa e genera il caos. Nel cast c’è anche Chris Pratt. Il film è disponibile su Sky (anche on demand), NOW, Netflix e Prime Video.

Jurassic World – Il regno distrutto

Un’eruzione minaccia di estinguere i dinosauri: Chris Pratt e Bryce Dallas Howard cercano di salvarli. È questa la trama di Jurassic World – Il regno distrutto, che è uscito nel 2018 ed è attualmente visibile su Sky, NOW, Netflix e Prime Video.

Jurassic World – Il dominio

Uscito al cinema nel 2022, Jurassic World – Il dominio include nel cast Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum insieme a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. La trama è ambientata quattro anni dopo la distruzione dell’Isola Nublar raccontata nel film precedente: ora i dinosauri si aggirano nel mondo, ma intanto una nuova minaccia mette in crisi l’umanità. Il film è disponibile solo su NOW e su Sky Cinema Jurassic World, anche in versione estesa.