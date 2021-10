Tutti i gadget di Squid Game che puoi comprare su Amazon

La serie televisiva sudcoreana Squid Game è arrivata in pochi giorni in cima alla top 10 delle serie Netflix più viste al mondo. Un successo inaspettato con i fan che crescono giorno dopo giorno, nonostante sia disponibile in streaming solo in coreano, la lingua originale, e con sottotitoli.

Eppure a sorpresa a partire dal 17 settembre, giorno da cui è disponibile sulla piattaforma di streaming, e senza alcun lancio pubblicitario alle spalle se non qualche comunicato stampa, Squid Game è riuscita a coinvolgere ed entusiasmare i fan. La trama è complessa: un gruppo di 456 persone con una tragica storia alle spalle e bisogno di denaro vengono rinchiuse in un luogo segreto, dove si sfidano a giochi tipicamente da bambini, ma chi perde muore. Insomma dietro a giochi all’apparenza spensierati, si nascondono sfide mortali e non mancano le scene splatter e di violenza estrema in questo mondo distopico. Insieme al successo, sono arrivati anche tantissimi gadget che si rivelano un’idea simpatica per un regalo ad amici o da acquistare per me: ecco i migliori gadget di Squid Game in vendita su Amazon.

Squid Game: le action figure

Le action figure in resina e vinile sono degli oggetti da veri fan della serie televisiva. Amazon offre in vendita le action figure di Squid Game, con le iconiche tute rosse e le maschere con il cerchio, il quadrato e il triangolo. Si tratta di un design realistico, ispirato al sesto episodio della serie tv coreana, realizzato con materiali di alta qualità ed ecocompatibili. Un gadget adatto ai fan che vogliono esporre uno dei personaggi iconici della propria serie tv preferita al prezzo di circa 13 euro.

Squid Game – le migliori action figure

Squid Game: il quaderno

Per chi non vuole rinunciare a nemmeno un accessorio dedicato alla popolare serie tv Netflix di Squid Game, non resta che acquistare il quaderno. La copertina è flessibile e sul davanti sono riprodotti i personaggi del sesto episodio nell’iconica tuta rossa con i simboli sulla maschera nera del quadrato, rettangolo e cerchio. Oltre 120 pagine a un prezzo di circa 5 euro.

Squid Game – il quaderno con copertina flessibile

Squid Game: il gioco dei biscotti

I fan che vogliono divertirsi a giocare con i propri amici e ricreare una sfida (non letale) di Squid Game possono affrontarsi nella prova dei biscotti. Per farlo, avranno bisogno degli stampi per biscotti di Squid Game in vendita anche su Amazon. Utilizzando gli stampi per preparare il famoso biscotto coreano a base di zucchero e bicarbonato, si potrà poi fissare un tempo e cercare di staccarlo dallo stampo con uno spillo senza rompere la figura. Un gioco che è diventato virale anche su TikTok e che si può replicare in casa con gli amici.

Squid Game – il gioco dei biscotti

Squid Game: maschera e tuta da cosplay

Non mancano tra i fan quelli che amano vestirsi come i personaggi preferiti delle serie TV e degli Anime. Per i veri cosplayer di Squid Game su Amazon sono in vendita sia le iconiche maschere nere con simbolo geometrico (quadrato, cerchio, triangolo) che le iconiche tute rosse. Una maschera da avere in casa pronta per una diversa serata di Halloween, di Carnevale o anche solo per una festa a tema tra amici.

Squid Game – la tuta della serie TV

Squid Game – la Maschera della serie TV