Tutti per 1 - 1 per tutti: il film evento di Natale su Sky

Amore, amicizia e tante risate: i tre moschettieri ritornano in una veste davvero divertente e originale. Li troviamo nel film perfetto da guardare durante le festività di fine anno. Si intitola Tutti per 1 – 1 per tutti ed è diretto da Giovanni Veronesi.

Per molti è il continuo di Moschettieri del re – La penultima missione, pellicola del 2018, anche se il regista vuole evitare le etichette. Tutti per 1 – 1 per tutti racconta le vicende di D’Artagnan, interpretato da Pierfrancesco Favino, e i suoi fidati moschettieri, Portos (Valerio Mastandrea) e Athos (Rocco Papaleo) ormai un po’ attempati e arrugginiti. Insieme, uniti da una grande amicizia, si impegneranno a portare a termine una missione affidata dalla Regina Anna d’Austria (Margherita Buy). Inizieranno così un viaggio strampalato, durante il quale incontreranno strani personaggi. Il film non potendo uscire nelle sale cinematografiche, chiuse a causa della pandemia, è trasmesso in tv su Sky ma anche in streaming su NOW TV.

Tutti per 1 – 1 per tutti: le parole del regista Giovanni Veronesi

Il film è una commedia italiana, ben costruita e interpretata magistralmente da un cast corale, popolare e ricco di talento.

Il cast è diretto da uno dei più famosi registi italiani, Giovanni Veronesi, che ha commentato così il progetto:

“Fare la regia dei Moschettieri mi ha fatto tornare a scuola, mi ha detto che non sono un eterno Peter Pan, queste sono fesserie, piuttosto sono un eterno viaggiatore del tempo, consapevole del fatto che non esiste nessun bambino dentro di me, anzi, c’è un quasi sessantenne che gioca con regole severe a un gioco per grandi che diverte anche i bambini.”

Così, dopo Moschettieri si è impegnato nel suo sequel, che già si prepara a raddoppiarne il successo. Tutto ciò grazie ad una trama originale, ma anche ad un cast eccezionale.

Tutti per 1 – 1 per tutti: cast e personaggi

Pierfrancesco Favino interpreta il protagonista D’Artagnan, la migliore spada di Francia. Lui è un uomo dall’animo sensibile e gentile, che non viene guidato dalle mappe o dai doveri, ma dai suoi valori e dalla fedeltà alla sua Regina. Per lui l’amicizia è un valore irrinunciabile, il più forte di tutti.

Porthos è interpretato da Valerio Mastandrea. È un uomo forte, disincantato e cinico. Ma durante il film qualcosa potrebbe scuoterlo dal suo torpore.

Rocco Papaleo lo troviamo nel ruolo di Athos, una vera e propria autorità politica, il capo dei Moschettieri. Lui è colto ma anche stanco e affronta la sua ultima missione con una labirintite che gli fa perdere completamente l’orientamento.

La Regina Anna d’Austria è interpretata da Margherita Buy. Lei è apparentemente la donna più potente dalla Nazione, ma i suoi doveri e le responsabilità le impediscono di realizzare ciò che davvero vorrebbe.

C’è poi Tomtom, una veggente vagabonda interpretata da Giulia Michelini. Lei è folle ma capace di predire il futuro come nessuno al mondo, tanto da poter integrare i poteri di un navigatore e di Google insieme.

Nel cast troviamo anche Guido Caprino, Anna Ferzetti, Federico Ielapi, Sara Ciocca e Giulio Scarpati. Il film Tutti per 1 – 1 per tutti rientra tra le più belle novità di Natale, si può guardare sia su Sky che in streaming su NOW TV.