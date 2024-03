I Tre Moschettieri: Dartagnan, un nuovo adattamento cinematografico

Fonte foto: Sky

L’immortale romanzo di Alexandre Dumas I tre moschettieri, pubblicato nel 1844, torna sul grande schermo (e anche sugli schermi di casa!) con il film I tre moschettieri – D’Artagnan, diretto da Martin Bourboulon, che nel 2021 è già stato regista del film Eiffel. La pellicola, uscita nel 2023, è solo il primo capitolo dell’adattamento cinematografico del romanzo. Il secondo, I tre moschettieri – Milady, è uscito nei cinema italiani il 14 febbraio 2024.

I Tre Moschettieri, D’Artagnan: cast e trama

Il giovane e impavido D’Artagnan (interpretato da François Civil) viene dato per morto dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento. Giunto a Parigi si mette sulle tracce degli aggressori, ma finisce per rimanere coinvolto in una guerra che mette a rischio il futuro della Francia.

Per affrontare le losche macchinazioni del cardinale Richelieu, che agisce nell’ombra per influenzare re Luigi XIII (Louis Garrel), D’Artagnan si allea con i tre Moschettieri del Re Athos, Porthos e Aramis, interpretati rispettivamente da Vincent Cassel, Pio Marmaï e Romain Duris.

Innamorandosi di Constance, la confidente della Regina, il protagonista si guadagnerà la pericolosa inimicizia della fatale e seducente Milady (Eva Green), con la quale dovrà scendere a patti nel sequel I tre moschettieri – Milady.

Dove vedere I Tre Moschettieri – D’Artagnan

I Tre Moschettieri – D’Artagnan è disponibile su NOW e on demand su Sky. Il film si può anche vedere a noleggio su Rakuten TV.

Film sui Tre Moschettieri in streaming

I due film di Martin Bourboulon non sono ovviamente i primi ad aver raccontato le avventure nate dalla penna di Dumas: dal 1909 in poi ci sono stati almeno una ventina di adattamenti de I Tre Moschettieri. Su RaiPlay e a noleggio su altre piattaforme di streaming è ad esempio disponibile il film del 2011 I tre moschettieri, che rilegge il celebre romanzo francese con un occhio al cinema avventuroso orientale.

Il regista Giovanni Veronesi ha invece scelto un taglio comico-avventuroso per i due film che ha diretto, ovvero Moschettieri del re – La penultima missione, del 2018 (visibile su TIM Vision e NOW); e Tutti per 1 – 1 per tutti, del 2020 (su Netflix e NOW). Pierfrancesco Favino veste i panni di D’Artagnan.

Anche La maschera di ferro, film del 1998 con Leonardo DiCaprio, è in qualche modo legata ai tre moschettieri. Liberamente tratto dal romanzo Il visconte di Bragelonne di Alexandre Dumas, il film presenta D’Artagnan ancora al servizio del re in qualità di capitano dei moschettieri, mentre i tre compagni si sono ritirati. Il film è disponibile su Prime Video.

Su Disney+ invece si può recuperare I tre moschettieri, diretto da Stephen Herek e uscito nel 1993. Tim Curry interpreta il cardinale Richelieu. Il film, prodotto dalla Disney, è un’avventura per tutta la famiglia.