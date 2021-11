Tutto quello che un sito web può fare per un brand

Ogni brand che vuole costruire la propria presenza online nell’era digitale non può rinunciare a creare un sito web personalizzato sulle esigenze e i bisogni del proprio business. Il sito dovrà essere realizzato in modo da consentire all’attività di raggiungere gli obiettivi, che non si limitano a farsi conoscere in rete.

Oltre a migliorare la visibilità del brand, il sito web aziendale può essere progettato per ottenere altri risultati come ampliare il numero di contatti interessati al brand, che potranno diventare i nuovi clienti, o ancora aumentare il numero di visite nello store fisico, così da incrementare le conversioni. Questo implica realizzare un sito personalizzato con caratteristiche diverse a seconda del tipo di obiettivo che si vuole raggiungere di volta in volta. Creare e modificare un sito web richiede competenze specifiche e un team di esperti, come il servizio di Italiaonline che con Nuova offerta siti: un prodotto modulare che permette di personalizzare il proprio sito aziendale in funzione dei risultati desiderati.

Come usare un sito web per migliorare la visibilità

Quando l’obiettivo della strategia di marketing dell’azienda è migliorare la visibilità del brand e dei prodotti o servizi che offre, si dovrà progettare e realizzare il sito in modo da rafforzare gli aspetti che lo rendono riconoscibile e ne consolidano la presenza online. Si dovrà quindi puntare su una personalizzazione attraverso elementi grafici e visivi, utilizzando foto, video, slider e foto gallery evolute che permettano di migliorare la brand identity e la brand image.

Importante anche l’aspetto della brand reputation, che può essere migliorata attraverso l’implementazione nel sito di un’area riservata destinata ai clienti, o potenziali clienti, che registrandosi potranno ottenere informazioni privilegiate sulle iniziative del business. Inoltre, è importante curare la possibilità di maggiore interazione diretta tra brand e cliente, attraverso la possibilità di lasciare recensioni, ma anche l’integrazione di un social feed, ci un calendario eventi o ancora di widget Zoom.

Come usare un sito web per aumentare database contatti

Un sito web si rivela uno strumento efficace anche per generare nuovi lead, cioè ottenere i contatti di potenziali clienti interessati al servizio o al prodotto offerto dall’azienda. I lead quindi entrano in contatto con il brand, lasciando i propri dati come email o numero di telefono, che verranno salvati nel software CRM e utilizzati per campagne di email marketing o via SMS. Per raggiungere lo scopo, sarà necessario utilizzare un template ad hoc che guidi l’utente nella navigazione e faciliti la conversione desiderata, che integri un form contatto evoluto per l’acquisizione dei lead. Il sito web potrebbe poi contenere dei calcolatori interattivi e un’area riservata, dove ottenere informazioni aggiuntive e personalizzate sui propri interessi, che portino a delle CTA evolute per facilitare la generazione di nuovi contatti.

Come usare un sito web per portare visite in negozio

Per chi decide di attuare una strategia di marketing che ha come obiettivo aumentare le vendite omnichannel, la soluzione migliore è creare un sito web che aumenti le visite anche nei negozi fisici, creando una sinergia tra l’online e l’offline. Questa tipologia di siti dovrà avere un catalogo prodotti e una lista desideri, che permetta di aprire un canale di comunicazione diretto con l’attività per la richiesta di informazioni o preventivi. Non deve quindi mancare un modulo Menù o Listino prezzi, da cui il potenziale cliente potrà avere informazioni aggiuntive sul prodotto o servizio a cui è interessato.

Altro punto di forza è la presenza di pop-up dinamici, ad esempio che segnalano la vicinanza dell’utente al negozio fisico o gli orari di apertura dello store più vicino. Creare un sito modulare, come quello di Nuova offerta siti di Italiaonline, si rivela così una delle soluzioni più efficaci in rete per creare un sito web personalizzato sugli obiettivi del business e massimizzare i risultati raggiunti.