Tutto sul nuovo show di Alessandro Cattelan

Come si fa a essere felici? È questa la semplice domanda (semplice per modo di dire) che Alessandro Cattelan, celebre conduttore televisivo e radiofonico, si pone nel suo nuovo docu-show in arrivo su Netflix tra poche settimane. Alessandro Cattelan: Una semplice domanda, questo il titolo, sarà composto da sei episodi.

«Mi chiamo Alessandro Cattelan, ho 41 anni e ormai è chiaro che non abbia idea di dove trovare la felicità», enuncia la voce di Cattelan, autore e protagonista del docu-show, nel trailer da poco diffuso da Netflix insieme al poster ufficiale. E ancora: «Ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo una semplice domanda?». Il quesito a cui si fa riferimento è stato posto dalla figlia Nina: papà, come si fa a essere felici? Soddisfare questo dubbio non è facile come potrebbe sembrare e, per riuscirci, Cattelan si fa aiutare da una schiera di personalità d’eccezione.

Di cosa parla Una semplice domanda

Il docu-show Netflix di prossima uscita, prodotto da Fremantle, vuole essere un viaggio alla ricerca della felicità. O meglio, alla ricerca della risposta alle domande: cos’è davvero la felicità? Che cosa ci rende felici? E se non c’è una risposta valida per tutti, come capire qual è quella giusta per noi?

Cattelan non sarà solo in questa avventura, e infatti nel trailer del docu-show lo vediamo conversare con diversi personaggi celebri dello spettacolo, della musica, dello sport, della tv e del cinema. Ogni episodio sarà dedicato a un tema diverso, che verrà esplorato grazie alla presenza di questi ospiti.

Soprattutto, il viaggio di Cattelan non si svolgerà tra le pareti di uno studio televisivo. Su un ponte pronto a fare bungee-jumping, su un campo da golf, in piscina con una coda da sirena, sul palco, in un campeggio prematrimoniale…: il percorso del protagonista alla ricerca della vera natura della felicità è letteralmente sul campo. Il conduttore prova diverse esperienze, in Italia e all’estero, e incontra altre persone, insieme alle quali costruisce una piccola parte della risposta alla grande domanda che lo muove. Lo stesso Cattelan condividerà con i suoi compagni di viaggio alcuni aspetti inediti di se stesso. Certamente è proprio questa coralità una delle ricchezze del docu-show.

Chi sono gli ospiti di Una semplice domanda

I personaggi coinvolti nel progetto, come si evince dal trailer, sono Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli.

Quando e dove vedere Una semplice domanda

I sei episodi dello show Alessandro Cattelan – Una semplice domanda saranno disponibili solo su Netflix il 18 marzo 2022.