Tutto sulla nuova commedia romantica con Lindsay Lohan

Il film si intitola Irish Wish – Solo un desiderio: sullo schermo insieme a Lindsay Lohan c'è anche Ed Speleers, già nel cast di You 4

Fonte foto: Netflix

La sua migliore amica sta per sposarsi e Maddie desidererebbe molto essere al suo posto, Ma quando il sogno magicamente si avvera… beh, non è proprio come lo aveva immaginato. È questa in breve la trama di Irish Wish – Solo un desiderio, la nuova commedia romantica con protagonista Lindsay Lohan in arrivo a breve su Netflix. Diretto da Janeen Damian (già nota per Falling for Christmas, sempre con Lohan protagonista), il film è prodotto da Brad Krevoy e Michael Damian e scritto da Kirsten Hansen.

La trama di Irish Wish – Solo un desiderio

Lindsay Lohan interpreta Maddie Kelly, una giovane editor che torna in Irlanda per partecipare al matrimonio della sua migliore amica con Paul, ovvero l’uomo che aveva sempre considerato l’amore della propria vita. Da quando i due si sono fidanzati, però, Maddie ha deciso di provare a dimenticare i propri sentimenti e di sforzarsi di essere una brava damigella d’onore.

Eppure, a pochi giorni dal matrimonio la protagonista non può fare a meno di esprimere il desiderio che ha nel cuore: sposare Paul. Desiderio che, magicamente, si avvera. Maddie si risveglia in una realtà alternativa in cui è lei la fidanzata e la futura moglie dell’uomo che aveva tanto desiderato. Inaspettatamente, però, la protagonista capisce che la sua anima gemella potrebbe essere un’altra persona…

«Maddie è uno dei pochi personaggi che ho interpretato a essere una donna che si fa strada da sola nel mondo», ha detto a Netflix Lohan, che ha una lunga esperienza nel genere delle commedie romantiche. «L’abbiamo modellata in modo che fosse un po’ più insicura all’inizio, poi è cresciuta nel corso del film e, alla fine, ha davvero trovato sé stessa».

Il cast di Irish Wish

A parte Lohan, il cast di Irish Wish include Ed Speleers, visto in Downton Abbey e qui nei panni di James, nuovo interesse amoroso della protagonista. Speleers è reduce dalle riprese della quarta stagione di You, in cui interpreta Rhys Montrose.

«È stato un bel cambiamento mettersi nei panni di James dopo aver interpretato Rhys», ha detto. «James è come una linea retta attraverso il film: ha uno spirito asciutto, se non a volte un po’ sarcastico (…) L’ho trovato molto a suo agio con sé stesso. Sicuramente non è così intenso come alcuni dei personaggi che ho interpretato di recente».

Completano il cast Alexander Vlahos (Outlander, Sanditon, Versailles), Jane Seymour (The Kominsky Method, Wedding Crashers), Elizabeth Tan (Emily in Paris, The Singapore Grip) e Ayesha Curry (About Last Night, A Black Lady Sketch Show).

Curry interpreta Heather, amica della protagonista. «È stato fantastico lavorare con Lindsay», ha detto. «È una professionista eccezionale, ed è una di quelle situazioni in cui quando gridano “azione” e lei comincia, ti perdi nella scena e dimentichi quello che stai facendo perché vuoi solo guardarla. Questa è stata probabilmente la difficoltà più grande sul set, ti dimentichi che sei lì per lavorare e non per guardare!».

Quando esce Irish Wish in streaming

Irish Wish – Solo un desiderio esce il 15 marzo 2024 su Netflix.