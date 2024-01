Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: TV2000

Ufficialmente disponibile per Android e iOS l’app Play2000, la nuova piattaforma che consente di accedere a tutti i contenuti video passati su Tv2000 e ai podcast prodotti da Radio inBlu2000, entrambe di proprietà della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Oltre a questo gli utenti potranno anche guardare e ascoltare i programmi in diretta, accessibili in qualsiasi momento comodamente sul proprio smartphone o tablet.

La nuova app si aggiunge a quella già esistente, e che al momento resta attiva, di TV2000 (chiamata proprio TV2000). Tale app, però, non contiene anche i programmi di Radio inBlu2000 e, soprattutto, è frutto di un progetto tecnicamente ormai obsoleto. Play2000, al contrario, è un’app moderna e ben realizzata, che punta tutto sulla facilità d’uso visto anche il pubblico di riferimento, non sempre giovanissimo.

Come funziona Play2000

Play2000 è una piattaforma estremamente intuitiva, sviluppata per essere alla portata di tutti e garantire una fruizione ottimale di tutti i contenuti al suo interno.

Per questo motivo permette di avviare il player video anche in caso di connessione poco veloce e stabile, grazie alla presenza di video in alta risoluzione ma in multi-bitrate, cioè con la possibilità di adattare la qualità di riproduzione in base alla velocità della connessione che si ha a disposizione.

Anche l’interfaccia è chiara e accessibile da chiunque, a prescindere del dispositivo in uso. I contenuti sono suddivisi in categorie facili da navigare, ci sono i contenuti in evidenza, i vari programmi TV, l’informazione e i documentari e le docu-serie prodotte da Tv2000.

In basso è possibile muoversi tra contenuti on-demand, dirette televisive e radiofoniche, podcast e accedere anche al palinsesto con tutti i programmi previsti su Tv2000 e Radio inBlu2000.

Inoltre è anche possibile cercare un programma tramite l’apposita funzione e, dopo aver creato un account, accedere al proprio profilo chiamato My2000 che consente agli utenti di personalizzare l’applicazione, impostando i propri contenuti preferiti e molto altro ancora.

La creazione dell’account è facoltativa e tutti i programmi on-demand e quelli in diretta saranno comunque disponibili anche usando l’app senza fare il log in.

Come scaricare l’app Play2000

Play2000 è disponibile per smartphone Android e iPhone. Per usarla basta aprire i rispettivi app store, quindi Play Store su Android e App Store su iPhone, e usare la funzione Cerca inserendo il nome dell’app.

Una volta trovata l’app basta fare tap su Installa (Android) o Ottieni (iPhone) e aspettare i pochi secondi necessari per l’installazione. A questo punto l’app sarà disponibile sul telefono e basterà aprirla per usarla. La registrazione di un profilo, lo ricordiamo, è utile ma non è obbligatoria.