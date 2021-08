Twitter ha una nuova interfaccia: cosa cambia

Se oggi avete aperto l’app di Twitter, o visitato il sito Web della piattaforma, e qualcosa vi è sembrato diverso, non vi state sbagliando: Twitter ha modificato la sua interfaccia, seppur di poco, introducendo nuovi colori, un nuovo font e alcuni accorgimenti per aumentare la leggibilità dei tweet. O, almeno, così crede Twitter.

La novità è stata annunciata, e quindi confermata, dall’account ufficiale Twitter Design, che in un tweet ha chiesto agli utenti della piattaforma: “Notate qualcosa di differente? Oggi abbiamo rilasciato alcune modifiche al modo in cui Twitter appare sul Web e sul telefono. Anche se all’inizio potrebbe sembrare strano, questi aggiornamenti ci rendono più accessibili, unici e focalizzati su di te e su ciò di cui stai parlando“. La nuova interfaccia è già disponibile anche in Italia e, a dire il vero, non piace a tutti.

Nuovo Twitter: cosa cambia

La novità principale della nuova interfaccia di Twitter è il font, il carattere utilizzato per il testo: da SF Pro si passa a Chirp e, adesso, il testo è allineato a sinistra. Secondo Twitter questo rende più leggibili i contenuti anche quando si scorre velocemente tra un tweet e l’altro.

Altra novità è nei colori: in generale tutta l’interfaccia è molto meno azzurra di prima, per concentrare l’attenzione degli utenti su foto e video. I pulsanti sono ora in bianco o in nero e, secondo Twitter, l’aumento del contrasto migliora la leggibilità: “Segui" è nero con testo bianco, “Following" è bianco con testo nero.

Per sintetizzare in poche parole, quelle di Twitter, la nuova interfaccia: “Abbiamo tolto un bel po’ di confusione“.

Twitter: le critiche degli utenti

La risposta media alla nuova interfaccia di Twitter è stata ben poco calorosa: “Nessuno l’aveva chiesta“. Secondo molti il nuovo font peggiora la leggibilità, invece di migliorarla.

Secondo alcuni, poi, i colori dei pulsanti “Segui" e “Following" dovrebbero essere esattamente al contrario.

Tuttavia, le vere critiche degli utenti si concentrano su altro: invece di cambiare i colori e i font dell’interfaccia, infatti, Twitter dovrebbe finalmente introdurre la possibilità di modificare o eliminare i tweet dopo averli pubblicati.

Queste sarebbero le modifiche realmente gradite dagli utenti.