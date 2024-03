Ezviz SD7 smart screen, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Ezviz SD7 è il nuovissimo smart display all-in-one che permette agli utenti di gestire da un unico terminale tutto i device per la smart home a marchio Ezviz

Ezviz ha presentato ufficialmente il nuovo SD7, uno smart display all-in-one che consente agli utenti di gestire in modo facile e veloce tutti i device Ezviv per la smart home presenti in casa.

Dalle telecamere alle serrature smart e fino ad arrivare ai citofoni intelligenti, tramite questo dispositivo è possibile monitorare il tutto da una singola interfaccia, ampiamente personalizzabile e che si adatta alle esigenze di ogni membro della famiglia.

Parliamo, insomma, di un sistema per la sicurezza domestica completo ed estremamente versatile, sviluppato per adattarsi a ogni contesto abitativo (anche quelli di maggiori dimensioni) e garantire una grandissima efficienza in qualsiasi situazione.

Ezviz SD7 – Smart display all-in-one – Interfaccia per il controllo della smart home

Ezviz SD7: scheda tecnica

Il nuovo Ezviz SD7 ha un diplay LCD IPS che misura 6,97 pollici e ha una risoluzione di 1.024×600 pixel.

Sul fronte dell’audio abbiamo un microfono ad alta sensibilità integrato, utile per comunicare con i vari dispositivi, e un altoparlante da utilizzare, ad esempio, per rispondere al citofono e per ascoltare quello che succede nelle varie stanze.

Per quanto riguarda le connessioni c’è il WiFi 4 a 2,4 GHz, con la possibilità di connettere fino a 30 dispositivi Ezviz contemporaneamente, gestibili naturalmente dalla medesima interfaccia.

L’azienda produttrice ha già confermato che prossimamente, tramite aggiornamento OTA, il numero di device connessi sarà aumentato, così da permettere anche la gestione degli ecosistemi più importanti, con svariati device smart.

Infine la batteria al suo interno ha una capacità di 4.600 mAh.

Come funziona Ezviz SD7

Come già detto l’SD7 è uno smart display progettato per gestire in modo intuitivo tutti i device smart prodotti da Ezviz da un unico terminale.

L’interfaccia è estremamente personalizzabile e ogni singolo utente può impostarla come meglio crede, con la possibilità di controllare in tempo reale tutto l’ecosistema smart della propria abitazione.

Anche quando si è fuori casa è possibile accedere al display scaricando sul proprio smartphone l’app ufficiale di Ezviz, che consente il monitoraggio e la gestione dei vari device anche da remoto.

Inoltre, è anche possibile costruire una rete composta da più smart display (fino a un massimo di 10) da posizionare in ogni zona della casa, così da rendere ancora più efficiente il proprio sistema di sicurezza.

L’altra caratteristica di questo device è la sua grande portabilità: grazie alla batteria interna, alle dimensioni contenute (180,3×111,6×15,6 mm) e alla connessione WiFi, infatti, può essere spostato facilmente e seguire l’utente ovunque, proprio come un tablet.

In alternativa può essere fissato al muro tramite gli appositi sostegni (inclusi nella confezione).

Ezviz SD7: prezzo e disponibilità

Lo smart display all-in-one Ezviz SD7 può già essere acquistato sul sito ufficiale di Ezviz, su Amazon e presso gli altri rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 149,99 euro.

