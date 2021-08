Twitter rende più facile trovare nuovi Spazi audio interessanti

Trovare Spazi audio da ascoltare su Twitter diventa ancora più facile. Lo ha annunciato proprio la piattaforma dei cinguettii, introducendo di recente un’opzione che consente agli utenti di mostrare ai propri follower tutti gli "Spaces" seguiti, dando così l’opportunità di scovarne sempre di nuovi e interessanti.

A confermarlo con un tweet è stato il social network attraverso l’account @TwitterSpaces, dedicato alle novità che negli ultimi mesi hanno coinvolto il servizio. La nuova sezione, introdotta all’inizio del 2021, è stata realizzata con lo scopo di diventare il principale concorrente di Clubhouse che, dalla sua nascita, ha fatto delle conversazioni il suo veicolo comunicativo cardine. Di certo, la feature appena presentata può dare una spinta utile all’intento, visto che fornirà agli iscritti uno strumento in più per godere di una panoramica approfondita sulle tantissime discussioni vocali che avvengono quotidianamente su Twitter.

Twitter Spaces, come trovare i nuovi Spazi

La funzionalità, disponibile per chi utilizza il social tramite applicazione per sistemi operativi iOS e Android, si basa su un meccanismo piuttosto semplice. Se qualcuno degli account seguiti è tra i follower di uno Spazio, l’utente avrà la possibilità di vederlo in cima alla propria timeline, ovvero la "homepage" che funge da raccoglitore per i tweet pubblicati.

Si tratta, in ogni caso, di una scelta facoltativa che può essere attivata o disattivata dall’utente navigando tra i setting di Twitter. Per indicare agli altri gli Spazi di proprio interesse, è necessario attivare l’opzione presente all’interno di Impostazioni e Privacy > Privacy e Sicurezza > La tua attività Twitter.

Ciò cambia radicalmente i meccanismi che finora hanno governato l’approccio agli Spazi. Infatti, al momento Twitter permette di visualizzare esclusivamente gli Spaces gestiti direttamente dagli account seguiti o quelli in cui gli stessi stanno attualmente partecipando mentre si sta usando l’app, tagliando fuori gli altri a cui potrebbero aver partecipato in passato.

Twitter Spaces, quando arriva la nuova feature

Come sottolineato da @TwitterSpaces, la feature che mette in mostra gli Spazi audio è in una fase sperimentale e, di conseguenza, potrebbe non essere a disposizione di tutti. Non è escluso che lo diventi nelle prossime settimane: quindi, se interessati, meglio tenere sott’occhio l’area dedicata.

C’è però altro a bollire nella pentola di Twitter poiché non sarebbe l’unico cambio di rotta in arrivo. Tra i leak che recentemente hanno attraversato la rete, uno potrebbe regalare più pubblico agli Spazi. Stiamo parlando della possibilità di ascoltare nuovamente gli audio anche dopo la fine della trasmissione in diretta, il che slegherebbe le conversazioni dal vincolo dell’ascolto "dal vivo" per consentire di riprendere in seguito in tutta tranquillità.