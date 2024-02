Come fare chat crittografate e segrete con Skype

Fonte foto: Jirapong Manustrong / Shutterstock.com

Skype è una delle app più utilizzate per scambiare messaggi. Tra le funzioni dell’applicazione c’è anche la possibilità di fare chat crittografate. Si tratta di un sistema pensato per incrementare la privacy delle conversazioni tra gli utenti che utilizzano il servizio. Le chat segrete sono uno degli elementi centrali del funzionamento di Skype.

Per utilizzare la crittografia end to end in Skype è necessario attivare l’opzione “conversazioni private“. Le chat standard in Skype, infatti, non hanno di default la crittografia. Vediamo, quindi, come attivare questa funzione su Skype e incrementare la privacy delle conversazioni.

Come usare la crittografia su Skype

Per avviare una chat protetta dalla crittografia end to end con Skype è sufficiente attivare l’apposita opzione. Dopo aver aperto l’applicazione desktop, infatti, bisogna premere su Nuova chat e poi selezionare la voce Nuova conversazione privata.

Utilizzando l’app mobile di Skype, invece, è sufficiente premere il tasto blu in basso a destra e poi selezionare la voce Nuova conversazione privata. Per entrambe le versioni dell’app, a questo punto, bisognerà scegliere l’utente con cui avviare una chat crittografata.

Per iniziare una conversazione privata sarà necessario attendere che l’utente contattato accetti l’invio. Quest’utente riceverà una notifica su Skype e dovrà accettare di partecipare alla conversazione privata sul proprio dispositivo. Solo dopo aver accettato l’invio, sarà possibile iniziare la chat privata.

L’invito ha una durata di 7 giorni. L’avvio di una conversazione privata sarà accompagnato dal messaggio “Ora, su questo dispositivo, le chiamate, i messaggi e i file nella conversazione sono protetti dalla crittografia end to end”. Da notare che, in qualsiasi momento, è possibile passare dalla conversazione standard a quella privata.

Per completare questo passaggio, infatti, è sufficiente scegliere il tipo di conversazione dalla barra situata in alto nella schermata chat con l’utente. Per ritornare alla conversazione senza crittografia basterà premere su Skype mentre per passare alla chat crittografata bisognerà premere su Conversazioni private.

Come eliminare una chat privata

In qualsiasi momento, è possibile eliminare una conversazione privata su Skype. Per farlo bisogna entrare nella chat da eliminare e poi cliccare con il tasto destro su Conversazioni private in alto, andando a scegliere l’opzione Elimina la conversazione privata.

La procedura è la stessa su smartphone e tablet. Dalla schermata della chat privata bisogna tenere premuto per qualche secondo sulla voce Conversazioni private e poi selezionare, dal nuovo menu, l’opzione Elimina la conversazione privata per cancellare la chat.

Da notare, però, che la chat non sarà eliminata anche per l’altro utente ma solo dal proprio dispositivo. Toccherà all’altro utente completare l’eliminazione della chat privata dal proprio dispositivo seguendo la procedura indicata. In qualsiasi momento, inoltre, sarà possibile avviare una nuova chat.