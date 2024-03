WhatsApp: è arrivata una funzione comodissima

Su WhatsApp arriva una funzione di cui non potremo più fare a meno: la possibilità di cercare un messaggio specifico in una chat, filtrando per una data specifica

Fonte foto: DenPhotos / Shutterstock

Meta ha annunciato una nuova funzione per WhatsApp, in fase di distribuzione a livello globale e già arrivata sulle app di moltissimi italiani. La funzione, mostrata anche da Mark Zuckerberg in un video pubblicato sul suo canale WhatsApp, consiste nella possibilità di cercare un messaggio all’interno di una conversazione filtrando per una data specifica.

WhatsApp: come cercare per data

La nuova funzione di ricerca filtrata per data nelle chat di WhatsApp è semplicissima da usare. Basta aprire la chat in cui si vuole cercare un messaggio, aprire il menu contestuale (quello con i tre puntini in alto a destra) e scegliere “Cerca“.

A questo punto potremo usare come al solito la barra in alto per inserire le parole da cercare all’interno di quella chat, oppure fare tap sull’icona di un calendario con la lente d’ingrandimento per filtrare la ricerca per una data specifica.

In pratica aprendo il calendario potremo scegliere un giorno e, se lo faremo, WhatsApp cercherà le parole che abbiamo indicato solo tra i messaggi scambiati all’interno della chat in quel giorno da noi indicato.

La novità è già disponibile nella maggior parte delle app di WhatsApp per Android e iOS: se ancora non la vedete, allora attendete qualche giorno perché non ci vorrà molto.

La ricerca filtrata per data, inoltre, è disponibile anche su WhatsApp Web e funziona in modo assolutamente identico a come funziona sulle app.

A cosa serve la ricerca filtrata

La ricerca filtrata su WhatsApp è la classica funzione apparentemente secondaria e di cui si può fare a meno (e, infatti, fino ad oggi non c’era), ma in realtà quando ce l’hai è difficile tornare indietro.

Risulta utilissima nei casi in cui usiamo WhatsApp in modo ripetitivo, ad esempio quando abbiamo chat in cui ogni giorno qualcuno pubblica un preciso messaggio di informazioni agli altri membri della chat: i turni del lavoro, un appuntamento con amici e colleghi, il prezzo di un prodotto (utilissimo per WhatsApp Business).

In un caso del genere basta cercare una parola sicuramente utilizzata nel messaggio e indicare la data per risalire immediatamente al messaggio con l’informazione che stiamo cercando.

Ma non solo: basta cercare un termine assolutamente generico e indicare la data, per andare dritti dritti alle chat di quel giorno, anche se è molto lontano, senza dover scorrere a lungo la chat. Se non indicheremo nulla, ma solo la data, verremo portati all’ultimo messaggio scambiato quel giorno.