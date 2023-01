Ufficiale: è in arrivo il tablet OnePlus Pad

Il prossimo 7 febbraio sarà il giorno dell’evento OnePlus Cloud 11, durante il quale l’azienda cinese presenterà cinque nuovi prodotti: i due smartphone top di gamma OnePlus 11 5G e OnePlus 11R 5G, le nuove cuffiette OnePlus Buds Pro 2, la Smart TV OnePlus TV 65 Q2 Pro e il OnePlus Pad.

Il lancio del primo tablet OnePlus, quindi, dopo tanti rumor e indiscrezioni è finalmente una notizia ufficiale. Lo stesso non si può dire per le sue caratteristiche tecniche, che restano ancora ignote anche se è possibile ipotizzarle con buona probabilità di indovinare.

OnePlus Pad: come sarebbe

OnePlus Pad è un progetto di cui si è iniziato ad avere traccia nel novembre dello scorso anno e dalle prime immagini ufficiali si notano chassis e cornici sottili in metallo e i tasti per la regolazione del volume posti lateralmente. In più, si vede una scanalatura sulla cornice che lascia supporre la disponibilità di un pennino.

Il display del tablet OnePlus Pad misurerebbe 11,6 pollici con la fotocamera anteriore posizionata su un bordo lungo della cornice, ottima collocazione per fare le videochiamate in orizzontale.

Il retro del tablet è caratterizzato da un modulo in cui è collocata la fotocamera principale (ma data l’ampiezza, potrebbe esserci anche un secondo sensore).

Il OnePlus Pad per certi versi ricorda, almeno nel design, lo chassis del tablet Oppo Pad presentato un anno fa. La casa madre di OnePlus è Oppo e dunque questa linea di continuità non stupisce.

Oppo Pad non è mai arrivato in Italia, (da noi è stata portata la versione economica Oppo Pad Air) è un dispositivo di fascia alta e con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 870 e abbinato a 6/128 GB o 8/256 GB di memoria, con un display LCD da 11 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La fotocamera posteriore è da 13 MP e il sensore anteriore è da 8 MP. La batteria ha una capacità di da 8.300 mAh e ricarica da 33 W.

Probabilmente queste specifiche saranno confermate in parte sul One Plus Pad, almeno a valutare il design e probabilmente se ci saranno modifiche queste potrebbero riguardare processore e interfaccia utente del sistema operativo, che quasi certamente saranno OxygenOS 13 e Android 13.

OnePlus Pad: quanto costerebbe

Se prendiamo come punto di riferimento l’Oppo Pad, e ipotizziamo una configurazione simile per il OnePlus Pad, allora parliamo di un prezzo di listino in Cina pari a circa 450 euro. La presentazione ufficiale del OnePlus Pad è stata fissata per il prossimo 7 febbraio con una distribuzione che inizierà anche in Italia nelle settimane successive. A breve, quindi, sapremo quanto costa il primo tablet di OnePlus.