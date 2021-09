Ufficiale: Galaxy S21 FE cancellato, che faranno i fan?

Si farà o no, Samsung Galaxy S21 FE? Gli indizi che puntano al “no" erano importanti già nelle scorse ore, e facevano pendere in maniera decisa la bilancia in direzione di una cancellazione del progetto. Adesso è la stessa Samsung a confermare, sia pure in maniera indiretta, che Galaxy S21 FE, a lungo atteso dai fan, non arriverà mai sul mercato.

La storia dietro Galaxy S21 FE è lunga e costellata di incertezze, di lanci apparentemente imminenti e poi cancellati qualche ora più tardi. Il Galaxy S21 low cost sarebbe dovuto arrivare ad agosto, poi, probabilmente a causa della crisi dei chip, l’evento di lancio è stato rinviato a settembre, ma il mese è ormai agli sgoccioli e dello smartphone nemmeno l’ombra. Due giorni fa, però, dalla Corea è arrivata la prima doccia fredda per i fan che lo attendevano: una testata locale, Digital Daily, ha citato una fonte anonima secondo la quale il suo debutto è stato rinviato a data da destinarsi, con la possibilità concreta che il progetto fosse addirittura cancellato. Adesso la seconda doccia fredda per i fan, quella che probabilmente mette la parola fine sul progetto Galaxy S21 FE.

Samsung elimina le “tracce" di Galaxy S21 FE

La mossa delle scorse ore di Samsung lascia davvero poco margine alle interpretazioni. L’azienda, infatti, dopo avere messo online – come di consueto per i prodotti prossimi alla presentazione – le pagine di supporto dedicate a Galaxy S21 FE, dopo le indiscrezioni dalla Corea citate in precedenza ha curiosamente provveduto ad eliminare queste pagine da tutti i portali dell’azienda in cui erano state caricate.

Le pagine di supporto sui portali Samsung di Hong Kong, Singapore, Sud Africa e di altri mercati sono tutte scomparse nel giro di qualche ora, e adesso quegli stessi indirizzi riconducono ad un messaggio di “pagina non più disponibile". È come se Samsung cercasse di sbarazzarsi delle prove lasciate in precedenza, fingendo che Galaxy S21 FE non sia mai esistito.

In realtà il progetto esisteva – lo abbiamo visto pure sulla pagina Instagram ufficiale di Samsung – ed esistevano anche le pagine di supporto nei vari portali, tanto che la cache di Google ne tiene ancora traccia. Ma tant’è, Samsung Galaxy S21 FE sarà l’ennesima vittima della crisi dei chip, la seconda di Samsung che già quest’anno ha rinunciato ad una nuova generazione di Galaxy Note (serie che potrebbe essere cancellata per sempre).

Galaxy S21 FE cancellato: cosa fare adesso?

Logico che con una prospettiva simile, i fan di Samsung che hanno atteso per settimane il debutto di Galaxy S21 FE desiderosi di portarne uno a casa adesso siano perlomeno disorientati. Cosa fare adesso, quale può essere un’alternativa altrettanto valida?

Rimanendo in casa Samsung, in realtà, dare una risposta è semplice: alla luce di quanto sia calato nel corso dei mesi il prezzo di listino di Galaxy S21 “standard" adesso il top di gamma coreano è persino più conveniente di quanto sarebbe stato S21 FE.

L’anno scorso Samsung ha presentato il Galaxy S20 FE 5G ad un prezzo di listino di 769 euro, mentre oggi su Amazon si trovano S21 5G standard a prezzi molto simili. Ecco qualche esempio:

A volte si tratta di pochi pezzi rimasti in mano a venditori terzi, che però sembrano in grado di rimpinguare spesso le scorte, ma in alcuni casi i Samsung Galaxy S21 sono venduti e spediti da Amazon, con tutte le garanzie del caso e con una buona disponibilità di pezzi. Volete un consiglio? Smettetela di aspettare Samsung Galaxy S21 FE e fiondatevi su una di queste offerte.