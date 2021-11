L'ultimo smartphone Samsung è ultraeconomico: A03 "Core"

I rumors per l’arrivo del nuovo top di gamma Samsung Galaxy S12 FE si fanno sempre più insistenti, soprattutto sul prezzo ritenuto troppo alto. L’azienda sudcoreana però sa come far contenti i suoi fan e ha lanciato un nuovo smartphone super low-costo: il Galaxy A03 Core.

Il nuovo smartphone entry-level è adatto per tutti coloro che vogliono uno smartphone in grado di eseguire chiamate, fare foto, andare su Internet e offrire una lunga autonomia, grazie alla batteria da 5000 mAh. Si tratta di un telefono con funzioni davvero basic, ma soprattutto con una memoria limitata a soli 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, che però è espandibile con scheda microSD. Insomma, per chi vuole un telefono economico e funzionale, senza troppi fronzoli ma che faccia il suo lavoro, il Galaxy A03 Core si rivela un buon modello, con la garanzia del marchio Samsung.

Samsung Galaxy A03 Core: le caratteristiche

Il design di questo nuovo entry-level targato Samsung è semplice e lineare, come semplici sono le sue specifiche tecniche. Il Galaxy A03 Core è equipaggiato con un display HD+ Infinity-V da 6.5 pollici con risoluzione 720 x 1560 pixel.

Il processore è l’Unisoc SC9863A a 28 nm e frequenza a 1.6 GHz, mentre la GPU è IMG8322, con una RAM da 2 GB e appena 32 GB di spazio di archiviazione, che però è espandibile con una microSD. La connettività è 4G e non manca la connessione Wi-Fi, il Bluetooth e una presa USB, ma manca la tecnologia NFC.

La fotocamera sul retro è dotata di un solo sensore da 8 MP con apertura f/2.0 e flash LED, mentre sul davanti troviamo una selfie camera da 5 MP con apertura f/2.2. La batteria al litio da 5000 mAh, unita a una bassa risoluzione dello schermo e a un chipset davvero basic, garantisce una lunga autonomia.

Questo smartphone super low-cost è destinato a coloro che vogliono un telefono che permetta di messaggiare su WhatsApp e navigare in rete giusto per leggere la posta. Insomma, un telefono con poche ma buone funzionalità.

Samsung Galaxy A03 Core: prezzo e data di uscita

Il nuovo Galaxy A03 Core di Samsung è stato presentato ufficialmente il 15 novembre, ma non è ancora stata definita una data di uscita sul mercato, anche se si tratta di settimane o al più mesi. Se lo smartphone sarà lanciato in tempo per il Black Friday e il Cyber Monday non è dato saperlo, quel che si sa è che il prezzo sarà davvero low-cost.

I predecessori Galaxy A02 e A02s sono arrivati sul mercato lo scorso febbraio con un prezzo di 159 euro, ma avevano 3 GB di RAM e fotocamera principale da 13 MP. Un indizio che i nuovi Galaxy A03 Core potrebbero essere ancora più economici.