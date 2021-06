Samsung Galaxy A03s è il prossimo low cost da non perdere

Samsung sta per tirare fuori dal cilindro una nuova proposta appartenente alla fascia low cost, tutta da scoprire. Si tratta dello smartphone Galaxy A03s ed è pronto a raccogliere l’eredità del suo predecessore grazie ad alcune piacevoli caratteristiche e interessanti integrazioni nella dotazione tecnica.

A pochi mesi di distanza dal precedente modello Galaxy A02s, immesso sul mercato solo lo scorso novembre, la casa di produzione coreana sarebbe già pronta a lanciare la versione aggiornata del suo telefonino a basso costo, non senza rinunciare a una manciata di gradevoli upgrade che rendono la declinazione in arrivo al passo di alternative decisamente più prezzolate. L’informazione, come spesso capita in questi casi, si è diffusa in rete volando sulle ali delle anticipazioni; questa volta, a dare la notizia è stato OnLeaks, ovvero il tipster Steve Hemmerstoffer attraverso le pagine del sito web 91Mobiles che, anticipando i tempi, ha condiviso alcuni render di quello che potrebbe essere il futuro dispositivo.

Samsung Galaxy A03s, le possibili novità

Nel comparto tecnico, ciò che si fa notare in prima battuta sono proprio le aggiunte rispetto al passato. Per l’occasione, Samsung avrebbe scelto di puntare su due dettagli di rilievo: il lettore di impronte digitali montato sulla scocca laterale e l’integrazione di una porta Usb Type-C, grande assente tra le specifiche del Galaxy A02s (il quale, invece, sfruttava una vecchia Micro-Usb) diventata ormai uno standard nei telefoni più recenti.

Samsung Galaxy A03s, probabili caratteristiche tecniche

Dai render diffusi è possibile apprezzare anche il comparto foto/video, con un’area dalla forma rettangolare e angoli smussati per ospitare il modulo triplo verticale dotato di flash Led sul lato posteriore. A comporre il trio, un sensore principale da 13MP e altri due, sebbene non siano specificate la caratterizzazione delle lenti, entrambi da 2MP.

Sul lato anteriore, un notch a goccia ospita nell’estremità superiore dello schermo una fotocamera frontale da 5MP. A fare da cornice, un display da 6.5 pollici. Incastonato nella sezione inferiore, spunta poi la porta audio nel canonico formato minijack da 3,5mm. Stando alle prime indiscrezioni, le dimensioni dovrebbero toccare i 166,6×75,9×9,1mm.

Per quanto riguarda processore, RAM e spazio di archiviazione e batteria, al momento non vi sono informazioni né rumor che ne delineano i contorni. Di sicuro si parte da una base, quella di Samsung Galaxy A02s, di buon livello: 5000mAh di accumulatore con supporto alla ricarica rapida a 15W, Qualcomm Snapdragon 450 e una combinazione di 3GB di RAM e 32GB di memoria, peculiarità che potrebbero ritornare nella medesima veste o, perché no, in una modalità ancora più performante.

Samsung Galaxy A03s, quando arriva e quanto costa

Ancora nessuna notizia ufficiale sulla data e sul prezzo di lancio di Samsung Galaxy A03s. Il modello inferiore, il Galaxy A02s, ha oggi un prezzo pieno di 199 euro. In realtà negli ultimi giorni è in sconto a 166 euro, cosa che lascia pensare che il precedente prezzo sarà quello di lancio di Galaxy A03s.

Samsung Galaxy A02s modello 2021