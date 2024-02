Un attore di The White Lotus sarà Mozart in una nuova serie

Uno degli attori protagonisti di The White Lotus 2 interpreterà il compositore Amadeus Mozart in una nuova serie a lui dedicata

Inizierà nel corso del 2024 la produzione di Amadeus, nuova serie tv dedicata alla storia del compositore austriaco Wolfgang Amadeus Mozart e di cui è appena stato annunciato l’attore protagonista, una vecchia conoscenza per il pubblico della serie HBO The White Lotus. Prodotta da Two Cities Television in associazione con Sky Studios, sceneggiata da Joe Barton e diretta anche da Julian Farino, la serie è un nuovo adattamento dell’opera teatrale omonima del 1979 firmata da Peter Shaffer, che dieci anni più tardi era già diventata l’acclamato film diretto da Milos Forman.

Will Sharpe, da The White Lotus a Mozart

Ad interpretare Amadeus nella serie di prossima uscita sarà Will Sharpe. Londinese, classe 1986, l’attore, sceneggiatore e regista è nato da padre britannico e madre giapponese. La sua carriera da attore è iniziata nel 2008 ma nel 2022 ha raggiunto un certo successo internazionale grazie alla sua interpretazione nella seconda stagione di The White Lotus, per la quale è stato candidato all’Emmy e ha vinto uno Screen Actors Guild Award.

In The White Lotus 2 Sharpe interpreta Ethan Spiller, che si trova in vacanza in Italia con la moglie Harper, avvocata, e con l’ex compagno di college Cameron e sua moglie Daphne. Durante il viaggio Ethan e sua moglie hanno delle difficoltà a tenere accesa la fiamma e si interrogano sulla presenza o meno di attrazione nella loro relazione. Quando Ethan inizia a sospettare che sua moglie lo tradisca con Cameron, precipita in una spirale di paranoia e insicurezza.

Il pubblico prossimamente vedrà Sharpe anche nella commedia romantica di Lena Dunham per Netflix, Too Much; e nel remake del dramma erotico Emmanuelle con Naomi Watts e Noémie Merlant. Intanto, come accennato, proprio Will Sharpe è stato scelto per interpretare il giovane Mozart nella serie Amadeus, che si concentrerà in particolare sulla rivalità e sulla gelosia tra il compositore austriaco e il collega Antonio Salieri nella Vienna del XVIII secolo.

Cosa sappiamo della serie Amadeus

Le prime notizie sullo sviluppo della serie Amadeus risalgono alla fine del 2022, ma la produzione della serie dovrebbe iniziare nella seconda metà del 2024. Lo sceneggiatore Joe Barton, come riportato da Deadline, ha dichiarato che questo adattamento seriale sarà fresco, intimo e irriverente.

Nella trama, il venticinquenne Amadeus arriva a Vienna senza un lavoro e senza più la guida e l’aiuto economico del padre, ma determinato a trovare la propria strada. Il giovane incontra inaspettatamente un’alleata con i contatti giusti, ovvero la cantante Constanze Weber, che diventerà sua moglie. È lei a introdurlo nel giro del compositore Antonio Salieri, innescando un processo che determinerà le vite e le eredità dei tre personaggi per gli anni a venire.

A parte Will Sharpe, non ci sono al momento altre informazioni sul cast, che verrà annunciato più avanti. Anche la data di uscita non è ancora stata annunciata. Oltre che Farino, alla regia c’è anche Alice Seabright, già nota per Chloe e Sex Education. I produttori esecutivi sono Paul Gilbert, Megan Spanjian, Michael Jackson, Stephen Wright, Barton, Sharpe e Farino.