Un'estate fa: la nuova serie con Lino Guanciale

«Un’idea originale la riconosci subito, ne intuisci immediatamente le potenzialità. Con Un’estate fa è stato così: ci ha conquistati fin da subito con una storia in grado di mischiare generi diversi e di parlare a due generazioni, i ragazzi e gli adulti, che sono ragazzi di ieri». Così Sonia Rovai, Senior Director Original Productions Sky Studios, parla di Un’estate fa, la nuova serie in otto episodi prodotta da Sky Studios e da Fabula Pictures con protagonisti Lino Guanciale e Filippo Scotti.

Un’estate fa: la trama

Un’estate fa, diretta da Davide Marengo (Il Cacciatore e Boris 3) e Marta Savina (Summertime 2), è stata girata fra Roma e dintorni e la Puglia. Si tratta di un thriller transgenerazionale incentrato su un mistero che si svolge fra gli anni Novanta e il presente.

Il protagonista, interpretato da Lino Guanciale, è Elio, un quarantenne dalla vita apparentemente perfetta, con una bella famiglia e un lavoro da avvocato. Quando però, a distanza di trent’anni dalla sua sparizione, viene recuperato il corpo di Arianna, la ragazza di cui era innamorato da adolescente, tutto cambia.

Nell’estate del 1990 il protagonista era in campeggio con Arianna e con alcuni amici. Proprio in quella vacanza la ragazza sparì misteriosamente ed Elio fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo. Ora che il corpo della giovane è stato rinvenuto, non ci sono più dubbi sul fatto che è stata uccisa. Ma cosa è successo davvero ad Arianna? Elio è innocente oppure no? Per rispondere a queste domande, passato e presente si confondono…

Il cast di Un’estate fa

Oltre a Lino Guanciale e Filippo Scotti (che interpreta Elio negli anni Novanta), nel cast ci sono anche Claudia Pandolfi, Martina Gatti, Nicole Grimaudo, Antonia Fotaras, Tobia De Angelis, Alessio Piazza, Luca Vannuccini, Sofia Iacuitto, Anna Ferzetti e Paolo Pierobon. Altri interpreti sono Alessio Praticò, Francesco Della Torre, Giovanni De Giorgi, Giovanni Buselli, Orlando Cinque, Giulio Tropea, Luciano Scarpa, Giulio Turbolente, Denis Fasolo, Ginevra Francesconi e Massimo De Santis.

«Le riprese di Un’estate fa sono state per Fabula l’occasione per lavorare con una fantastica squadra di talent. I ruoli principali, divisi in versione adulta e giovane, hanno permesso di mettere insieme un cast di grande impatto artistico», ha detto Nicola De Angelis, CEO & Responsabile sviluppo e co-produzioni. «A dirigere questo gruppo di straordinari professionisti, i registi Davide Marengo e Marta Savina, capaci di bilanciare emozioni e mistero in maniera impeccabile e che ringraziamo per la dedizione che hanno mostrato per il progetto».

Un’estate fa è scritta da Valerio Cilio, Federico Favot, Michele Alberico e Massimo Bacchini, mentre la colonna sonora originale è firmata da Michele Braga.

Un’estate fa in streaming: quando esce

Gli otto episodi di Un’estate fa usciranno nel 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La data esatta non è ancora stata annunciata.