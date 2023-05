Un terzo degli smartphone venduti nel mondo costa più di 500 dollari

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Un terzo di tutti gli smartphone spediti nel mondo appartiene alla fascia di prezzo che va dai 500 dollari in su. Il trend di crescita di questi dispositivi più costosi, registrato nel primo trimestre 2023 dalla società di analisi Canalys, è del 4,7% su base annua. Ciò significa che è in atto una vera e propria controtendenza, rispetto al calo generale delle vendite globali di smartphone: si vendono sempre meno telefoni in totale, ma sempre più telefoni sopra i 500 dollari di prezzo.

Anche più del doppio di questa cifra, a dire il vero, visto che tra i telefoni più venduti troviamo la tripletta degli ultimi dispositivi Apple e cioè iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14.

La quarta e la quinta posizione sono invece occupate rispettivamente da Apple iPhone 13 e dal recente top di gamma Samsung Galaxy S23 Ultra. Tra tutti questi telefoni il più "economico" è iPhone 13, che costa 939 euro di listino in Italia.

Anche in Europa si vendono telefoni costosi

Secondo i dati diffusi da Canalys, anche in Europa si è verificato il medesimo trend di crescita ma con numeri ancor più impressionanti.

Il 41% degli smartphone venduti nel vecchio continente nei primi tre mesi 2023 ha prezzo superiore agli 800 dollari, contro appena il 16% di dispositivi nella fascia di prezzo tra i 499 e i 599 dollari.

Questa la classifica in Europa:

Samsung: 36% di spedizioni

Apple: 28% di spedizioni

Xiaomi: 15% di spedizioni

Oppo: 5% di spedizioni

TCL: 2% di spedizioni

Come è possibile notare, in testa alle spedizioni europee di dispositivi resta Samsung che copre una quota di mercato del 36%, sebbene abbia fatto registrare una perdita del 16% rispetto all’analogo periodo 2022.

I modelli più venduti sono stati i Galaxy S23 Ultra e Galaxy S23. Segue il Galaxy A14 di fascia bassa, poi i GalaxyA53 e A33 (fascia media dello scorso anno). Dunque, il colosso sudcoreano presidia sia la fascia media sia la fascia alta del mercato europeo.

Apple, invece fa registrare un timido aumento dell’1% rispetto al primo trimestre del 2022 e si attesta al 28% grazie alla vendita dei dispositivi iPhone 14 Pro e Pro Max. Secondo la ricerca di Canalys, Apple rimane il vendor più resistente in Europa Occidentale.

Xiaomi difende il terzo posto con una quota di mercato del 15%, nonostante un calo del 17% su base annua. Grazie ai modelli Redmi e Redmi Note acquistati soprattutto in Spagna, Italia e Germania.

Chiudono la classifica Oppo e TCL (quest’ultima non compare nella classifica globale), che coprono una quota di mercato del 3%.

Il competitivo mercato dei top di gamma

Nella nota stampa di presentazione dei dati, Canalys ha spiegato che "La situazione del mercato sta diventando incredibilmente competitiva al di là dei tre principali venditori", e ha anche aggiunto che bisognerà attendersi dei repentini cambiamenti prima della fine di quest’anno.

Certamente il mercato sta diventando sempre più difficile non solo per chi compra smartphone, cioè noi utenti alle prese con prezzi sempre più alti, ma anche per chi li vende: a parte Apple e Samsung, che oggi hanno uno zoccolo duro di fan disposti a spendere oltre mille euro, tutti gli altri devono fare i conti con un potere di acquisto dei clienti sempre più basso.