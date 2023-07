Una spia tra noi: trama e cast della serie

Fonte foto: Sky

È stato il bestseller del New York Times “A Spy among Friends: Kim Philby and the Great Betrayal” di Ben Macintyre a ispirare questa nuova serie tv creata e diretta da Alex Cary, che è già stato produttore e sceneggiatore di Homeland – Caccia alla Spia. Il titolo è Una spia tra noi – Un amico leale fedele al nemico. In arrivo a luglio su Sky e in streaming su NOW, la serie racconta un’avvincente spy story ambientata in Gran Bretagna durante il periodo della Guerra Fredda: una pagina di storia delicata a cui si intreccia una vicenda personale di amicizia e lealtà.

Il cast di Una spia tra noi

Damian Lewis (già visto in Homeland – Caccia alla spia e Billions) e Guy Pearce (noto ad esempio per Memento, Omicidio a Easttown e Domino) interpretano i due protagonisti della serie, ovvero le due spie e amici di vecchia data Nicholas Elliott e Kim Philby. Nel cast di Una spia tra noi ci sono anche Anna Maxwell Martin (The Bletchley Circle) e Stephen Kunken (Billions).

La trama di Una spia tra noi

La trama della serie, come detto, si ispira al libro di Ben Macintyre; scrittore, storico e giornalista britannico che tiene una rubrica sul Times in cui si occupa di attualità e di controversie storiche. Nicholas Elliott (interpretato da Lewis) è un ufficiale dell’intelligence per l’MI6. Kim Philby (interpretato invece da Pearce) è un suo caro amico e collega che però, nel 1963, decide di disertare in Russia dopo aver lavorato segretamente come doppio agente per il KGB.

Il comportamento di Kim ha ovviamente conseguenze devastanti non solo sulla sua amicizia con Nicholas, ma anche sulla credibilità dell’intelligence britannica e sui delicati equilibri sociali e politici tra Gran Bretagna, Russia e Stati Uniti. La miniserie parla insomma di lealtà, di fiducia, di tradimento e anche dei rapporti tra intelligence britannica e americana, adottando la prospettiva personale dei due protagonisti.

Una spia tra noi in streaming

Prodotta da Sony, Una spia tra noi si può vedere in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 17 luglio 2023.

