Una star di Bridgerton avrà una serie tv tutta sua

I fan di Bridgerton l’hanno conosciuta, nella seconda stagione, nei panni di Edwina Sharma, alias la sorella minore di Kate Sharma (che diventa presto Kate Bridgerton). È però notizia di questi giorni che l’attrice che ha interpretato il giovane “diamante della stagione” nella serie di Shonda Rhimes, Charithra Chandran, sarà protagonista di una nuova serie intitolata Arzu. Rispetto a Bridgerton cambiano atmosfere e ambientazione, ma l’amore, il romanticismo e la passione continueranno a essere ingredienti fondamentali della storia.

Il libro da cui è tratta la serie

La serie Arzu è tratta dall’omonimo romanzo rosa scritto dall’autrice indiana Riva Razdan. Arzu, che è il romanzo d’esordio di questa scrittrice, è stato pubblicato nel 2021 e al momento non è stato tradotto in italiano. La trama del libro è ambientata all’inizio degli anni Novanta ed è una romantica ed emozionante storia di formazione che ha per protagonista una ragazza indiana che si sposta negli Stati Uniti.

Trama della serie Arzu: di cosa parla

Firmata da Blink49 Studios e dalla casa di produzione Unicorn Island Productions, la serie Arzu racconterà la storia di una giovane e sveglia ereditiera indiana – che si chiama Arzu, appunto – che, in seguito a uno scandalo, scappa da Mumbai e raggiunge New York City. Desiderosa di vivere la sua vita come meglio crede, la ragazza si lancia nella scintillante e affascinante Manhattan e rischierà di buttare al vento ogni cosa in nome della libertà.

«Arzu è una storia stimolante su una donna che rifiuta le norme sociali in favore delle proprie passioni e attività. È sexy, sorprendente e rovescia i limitati stereotipi sull’Asia meridionale che siamo fin troppo abituati a vedere», ha dichiarato Lilly Singh, presidente della Unicorn Island Productions. Non è chiaro se la serie tv sarà ambientata nel 1991, come il libro, o se la trama verrà trasposta nella contemporaneità.

Il cast della serie Arzu

Charithra Chandran (a destra nella foto di apertura, ndr), come detto, veste i panni della protagonista Arzu: «Sono felice di far parte di una serie piena di glamour, romanticismo e dramma che tocca senza paura anche questioni sociali», ha dichiarato l’attrice in una nota stampa. Al momento non sono noti altri nomi che fanno parte del cast di Arzu.

Chandran non è però l’unica “fuoriuscita” da Bridgerton (serie tv visibile su Netflix) a essere coinvolta in questo progetto. La serie Arzu è infatti scritta da Geetika Lizardi, che è già stata sceneggiatrice di Bridgerton e anche di Outsourced. Lizardi è inoltre showrunner di questa nuova serie tv in lavorazione.

Dove vedere Arzu

La serie Arzu è ancora in fase di sviluppo ed è dunque presto per sapere quando e dove sarà possibile vederla. Al momento, infatti, non si sa ancora quale piattaforma di streaming o canale potrebbe ospitare la serie tv.