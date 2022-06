Uno studente italiano ha portato il flipper di Windows su Android

Si chiama Federico Matteoni ed è uno studente di Scienze e Tecnologie Informatiche all’Università di Pisa e ha fatto un regalo bellissimo per tutti i nostalgici dei vecchio e glorioso "3D Pinball: Space Cadet", cioè il flipper che Microsoft ha iniziato a regalare con Windows nell’ormai lontanissimo 1995 (anno in cui, ad occhio e croce, Matteoni non era neanche nato).

Versione ridotta ad un solo tavolo del successivo Full Tilt! Pinball, pubblicato nel 1996 dalla Maxis (software house famosa soprattutto per SimCity e The Sims), Space Cadet ha letteralmente devastato la produttività in migliaia di aziende di tutto il mondo: era maledettamente bello e, come tutti i flipper, adatto veramente a tutti e, di conseguenza, era una fortissima distrazione dal lavoro. Ora, questo storico videogioco è disponibile anche per smartphone e tablet Android grazie al "porting" del giovane informatico che ha caricato l’Apk di Space Cadet su GitHub. Nel giro di pochissimo il richiamo di 3D Pinball è stato fortissimo, la notizia si è sparsa in giro per il mondo e lo stesso Matteoni ha dovuto ammettere, su Linkedin, che non si aspettava tanto successo.

3D Pinball: Space Cadet

3D Pinball: Space Cadet è il più classico dei giochi di flipper: due sole alette, in basso a proteggere la bocca di caduta, ma numerosi respingenti e due rampe. Il gioco è talmente semplice che può essere giocato con due soli tasti (tre, considerata la "spintarella") o con i due tasti del mouse.

Semplicissima anche la realizzazione tecnica, con una grafica ad appena 640×480 pixel di risoluzione (VGA, per chi se la ricorda) e totalmente bidimensionale: niente 3D, niente ray tracing o diavolerie moderne, solo un semplicissimo flipper che funziona benissimo e ti tiene attaccato allo schermo per ore e ore.

Come scaricare 3D Pinball su Android

Space Cadet non è disponibile tramite il Play Store: Federico Matteoni lo ha rilasciato tramite GitHub e, sempre sulla stessa piattaforma, ha caricato anche il codice e tutte le informazioni necessarie a migliorare ulteriormente l’app per Android.

Chi volesse installare il flipper di Windows sul proprio smartphone Android, quindi, potrà andare su GitHub e cercare il nickname di Matteoni, cioè "fedex", oppure fare semplicemente clic su questo link.