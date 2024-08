Unstoppable, la vera storia di campione di wrestling Anthony Robles

Fonte foto: Prime Video

È la vera storia del campione americano di wrestling Anthony Robles il cuore del film Unstoppable, presentano in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival 2024 e in arrivo prossimamente in streaming su Prime Video. Nato con una gamba sola, Robles ha vinto il campionato nazionale di wrestling individuale NCAA 2011 (nella classe di peso 125 libbre) e ha poi raccontato la sua storia nel libro Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion.

La trama del film Unstoppable

Il film di genere biografico è scritto da Eric Champnella, Alex Harris e John Hindman sulla base del libro di Anthony Robles (che è stato scritto a quattro mani insieme ad Austin Murphy).

La trama racconta dunque la vera storia di Anthony Robles che contro ogni aspettativa, e sebbene sia nato senza la gamba destra, riesce a diventare un campione di wrestling della Divisione 1 NCAA. Rifiutato dalla Powerhouse, arriverà a vincere il campionato nazionale proprio battendosi contro la scuola che gli aveva chiuso le porte in faccia.

Il vero Anthony Robles non è solo produttore del film, ma compare anche in alcune scene mentre è impegnato in complesse mosse di wrestling e acrobazie. Nei crediti è segnalato come "Anthony Robles Double".

ASU has multiple national finalists for the first time since 2011 when Sun Devils legends @ARobles125 and @BubbaJenkinsMMA each took home the title to Tempe. pic.twitter.com/kFwlxuNqJ2 — Blake Niemann (@Blakes_Take2) March 23, 2024

Il cast di Unstoppable

Il protagonista è interpretato da Jharrel Jerome, che si è allenato per mesi, anche lavorando a stretto contatto con Anthony, per acquisire la fisicità e la determinazione necessarie per questo ruolo.

Nel cast ci sono inoltre Bobby Cannavale, Michael Peña, Don Cheadle e Jennifer Lopez. Quest’ultima interpreta la madre del protagonista e ha raccontato alla stampa di avere trascorso molte ore con la vera madre di Anthony per prepararsi al meglio al ruolo.

Here’s your first look at Unstoppable, the inspiring, true story of Anthony Robles. Starring Jharrel Jerome, Bobby Cannavale, Michael Peña with Don Cheadle and Jennifer Lopez and in select theaters December 2024. pic.twitter.com/WPe09IBbrA — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) August 8, 2024

Il film segna il debutto alla regia di William Goldenberg, che ha però già una certa esperienza nel settore: montatore Premio Oscar per Argo, Goldenberg ha all’attivo svariate nomination per The Imitation Game, Zero Dark Thirty, Seabiscuit – Un mito senza tempo e Insider – Dietro la verità.

Unstoppable è prodotto da Artists Equity, la società di produzione di Ben Affleck e Matt Damon. Ben Affleck figura infatti come produttore insieme a Elaine Goldsmith-Thomas, Anthony Robles, Andrew Fraser, Gary Lewis e David Crockett.

Il film Unstoppable in streaming

Il film Unstoppable uscirà prossimamente su Prime Video, ma la data esatta non è ancora nota. Negli Stati Uniti è previsto un passaggio in alcuni cinema selezionati a dicembre 2024.