Upload, come finisce la serie tv?

Fonte foto: Amazon Prime Video

Come finirà Upload? Presto arriverà il momento di scoprirlo: la serie tv comedy sci-fi è stata infatti rinnovata per una quarta stagione, che sarà l’ultima. La conferma da parte di Prime Video è arrivata di recente e a quanto pare riflette i piani originari del creatore della serie tv, Greg Daniels (già noto per The Office). «Quando ideai Upload, molti anni fa, la storia si articolava in quattro stagioni. Perciò sono entusiasta di creare il finale che i fan meritano e verso il quale i personaggi e il team creativo erano indirizzati», ha dichiarato Daniels in una nota stampa.

Cos’è e di cosa parla Upload

La serie tv Upload ha debuttato su Prime Video nel 2020, mentre la terza stagione è uscita nell’autunno 2023. La conferma del rinnovo è arrivata quattro mesi dopo il finale di stagione. La trama della serie è ambientata nel 2033 in un ipotetico futuro in cui, se lo si desidera, dopo la morte è possibile "uploadare" se stessi, cioè caricare una propria versione digitale in un paradiso virtuale in cui continuare in qualche modo a esistere e a mantenere i contatti con chi è ancora vivo.

Il protagonista della serie, Nathan Brown, è morto prematuramente e si ritrova uploadato a Lakeview, un lussuoso "paradiso digitale" che tra le altre cose mette a disposizione degli ospiti un servizio clienti gestito da persone in carne ed ossa. Tra queste c’è Nora, che instaura con Nathan un rapporto speciale che presto si rivela qualcosa di più di una semplice simpatia. Nathan però, oltre a essere morto, è teoricamente ancora insieme a Ingrid, la sua ossessiva fidanzata che continua a esercitare un certo controllo su di lui persino nell’aldilà.

Come finisce Upload 3 (spoiler)

Nel finale di Upload 3 Nathan è vivo (la sua testa non è esplosa, come si temeva nel finale della seconda stagione), ma il suo cervello da ex upload è ancora di proprietà di Horizen, società contro la quale inizia l’atteso processo. Nathan non può deporre, ma alla sbarra viene chiamata Ingrid. Quest’ultima però si contraddice nella sua deposizione, perché parla di Nathan prima al passato (riferendosi all’ex fidanzato morto, uploadato e infine "scaricato" di nuovo nel suo corpo) e poi al presente, dicendo che la relazione tra loro va bene (riferendosi al clone di Nathan, che tra l’altro le ha chiesto di sposarlo). Anche il Nathan in carne ed ossa, innamorato di Nora, progetta di chiederle la mano.

Grazie ad alcune preziose informazioni sottratte da Aleesha alle spalle di Karina, alla fine Horizen perde la causa e accetta di pagare dei risarcimenti alle famiglie delle vittime. Nathan e Nora però non sono soddisfatti dell’esito del processo, perché non sono state prese decisioni concrete riguardo gli upload e perché molte informazioni scottanti sulla Horizen resteranno segrete.

Nel finale della terza stagione Aleesha viene convocata con urgenza da Karina, un atto che lascia immaginare che perderà il lavoro o che comunque ci saranno conseguenze. Nathan, inoltre, con una scusa viene arrestato da due uomini di Horizen. La società intanto decide di distruggere tutti i duplicati degli upload, incluso il clone del protagonista. Quando Nora e Ingrid riescono a collegarsi di nuovo con Nathan, quest’ultimo dice loro che "l’altro è stato ucciso": le due donne però non riescono a capire se stanno parlano con il clone o con il vero Nathan né quale dei due è stato eliminato.

Cosa sappiamo di Upload 4

Stando a quanto il pubblico ha visto nella stagione 3, "scaricare" gli upload in un corpo non ne causa la morte: infatti a Nathan, la cui testa si temeva sarebbe esplosa, non è accaduto nulla. Questa novità potrebbe aprire le porte a nuovi sviluppi narrativi nella stagione 4?

A tal proposito, Greg Daniels in un’intervista rilasciata prima del rinnovo della quarta stagione aveva dichiarato: «Quando si ha a disposizione la possibilità di far sì che le persone possano fare avanti e indietro tra forme diverse o copiare sé stesse, in veste di narratore devi stare attento, perché è un’arma potente. Se questo aspetto può essere gestito nel modo giusto, credo sia una nuova soluzione da valutare per la quarta stagione, ma non so se la useremo».

Al momento si tratta di una semplice ipotesi: in realtà non ci sono ancora molte informazioni confermata su trama e cast di Upload 4. Anche la data di uscita su Prime Video non è ancora stata comunicata.