Urbanista Palo Alto: le nuove cuffiette dal design svedese

Urbanista, l’azienda svedese specializzata in prodotti audio di tendenza, ha presentato ufficialmente i nuovissimi auricolari Palo Alto, un prodotto che riesce a coniugare le più moderne funzionalità smart del settore, come un sistema adattivo di Cancellazione del rumore, a un design accattivante per gli utenti più giovani che, non solo potranno portare a casa un device di qualità, ma avranno tra le mani anche un paio di cuffie dal look moderno e che, soprattutto, può essere acquistato a un prezzo contenuto.

A differenza di altri prodotti a marchio Urbanista, però, sulle cuffiette Palo Alto non c’è un sistema di ricarica solare.

Urbanista, auricolari Palo Alto: scheda tecnica

Gli auricolari Palo Alto prodotti da Urbanista sono cuffie in-ear con driver dinamici da 10 mm rivestiti in titanio e risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Il dispositivo ha Cancellazione adattiva del rumore (ANC) che, tramite i sei microfoni MEMS in dotazione e gli algoritmi sviluppati dall’azienda svedese, permette un abbattimento del rumore ambientale fino a 45 dB. Oltretutto il sistema ANC di Palo Alto è in grado di monitorare costantemente l’ambiente circostante e adattare in automatico il suono in riproduzione eliminando qualsiasi disturbo di sottofondo.

Stesso discorso per la modalità Trasparenza che consente di percepire anche i suoni circostanti, voci incluse, anche il bisogno di togliere le cuffie. Il sistema per la riduzione del rumore si attiva anche durante le chiamate, con la possibilità di amplificare la voce del parlante per rendere le conversazioni più chiare e comprensibili.

Per sincronizzare gli auricolari con il proprio smartphone di può utilizzare il Bluetooth 5.3 (con connessione Multipoint) e, scaricando l’app ufficiale di Urbanista (disponibile per Android e iOS), accedere alle varie funzioni delle cuffiette, tra cui la possibilità di scegliere tra l’ANC adattivo e quello fisso, regolabile su tre livelli di intensità in base alle proprie preferenze. Tra le altre cose, dall’app si può accedere anche all’equalizzatore.

Sul fronte dell’autonomia, con ANC disattivato, Urbanista garantisce circa 8 ore di riproduzione musicale per i soli auricolari, con la possibilità di arrivare fino a 37 ore utilizzando anche la custodia di ricarica. Attivando la cancellazione del rumore si arriva a circa 6 ore di ascolto per le cuffie e a 33 ore con l’apposita custodia. Inoltre, con una ricarica di 15 minuti è possibile ottenere altre due ore di riproduzione aggiuntiva.

Infine i soli auricolari sono certificati IP54 e sono dunque in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Auricolari Palo Alto: prezzo e disponibilità

Le nuove cuffie Palo Alto di Urbanista possono già essere preordinate sul sito ufficiale dell’azienda svedese nelle colorazioni: Midnight Black, Cloud White e Dusk Purple. Il prezzo suggerito per il pubblico è di 79 euro.