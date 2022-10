Vincenzo Malinconico, dai romanzi alla serie tv

Vincenzo Malinconico, l’iconico e sgangherato personaggio creato dalla penna del famoso scrittore napoletano Diego De Silva, prende vita sul piccolo schermo (e promette di farsi amare dal pubblico!).

Va in onda fra pochissimi giorni, infatti, la serie in otto episodi intitolata Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – Viola Film ed è scritta da Diego de Silva insieme a Massimo Reale, Valerio Vestoso e Gualtiero Rosella, con la regia di Alessandro Angelini.

Chi è Vincenzo Malinconico

Simpatico, intelligente, generoso e un po’ matto, con un innato talento per il filosofeggiare e una sbilenca carriera legale. È questo il ritratto di Vincenzo Malinconico, protagonista della serie che porta il suo nome: è un avvocato semi-disoccupato, ancora impegnato in un matrimonio non proprio solido, dotato di una straordinaria forza e di un pizzico di faccia tosta che gli permettono di affrontare con la stessa attitudine la camorra e le vicende amorose. Le sue avventure sono garanzia di sorrisi, ma anche di riflessione.

I libri da cui è tratta la serie

Diego De Silva ha dedicato un’intera sequela di romanzi al personaggio di Vincenzo Malinconico e la serie in onda fra pochi giorni è liberamente tratta dai primi libri pubblicati: Non avevo capito niente (2007), Mia suocera beve (2010) e Divorziare con stile (2017), tutti editi da Einaudi.

Fanno parte della saga anche Sono contrario alle emozioni, del 2011; I valori che contano (avrei preferito non scoprirli), del 2020; e Sono felice, dove ho sbagliato?, uscito nel 2022.

Il cast di Vincenzo Malinconico

Massimiliano Gallo veste i panni del protagonista, l’avvocato Vincenzo Malinconico. Nel cast della serie ci sono poi Denise Capezza (nei panni di Alessandra Persiano, l’avvocata più bella e corteggiata del tribunale, che si innamora di Vincenzo), Francesco di Leva (Tricarico, nel giro della camorra), Teresa Saponangelo (Nives, ex moglie di Malinconico) e Lina Sastri (Assunta, suocera del protagonista).

Gli altri interpreti sono Giovanni Ludeno (nei panni di Espedito Lenza, amico di vecchia data di Vincenzo), Luca Gallone (Benny La Calamita), Ana Caterina Murariu (Veronica Starace Tarallo) e Michele Placido (Ugo Maria Starace Tarallo).

Infine, Carlo Massarini è Mister Fantasy, Gianfelice Imparato è Romolo Sesti Orfeo, Chiara Celotto è Alagia (figlia di Vincenzo e Nives) e Francesco Cavallo è Alfredo (fratello di Alagia).

Vincenzo Malinconico: la trama

Come è facile intuire dopo la descrizione del personaggio, le avventure di Malinconico sono ben distanti da quelle delle serie tv dedicate ad avvocati d’assalto che non perdono mai una causa. Nella prima puntata Malinconico viene nominato d’ufficio per difendere Domenico Fantasia, accusato di essere un becchino di camorra. L’avvocato accetta il caso intenerito dalla figlia di lui, Brooke, che gli ricorda la sua Alagia.

Quando e dove vedere la serie

Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso è composta da otto episodi da 50 minuti ciascuno e va in onda in quattro serate, su Rai 1, dal 20 ottobre 2022. La serie è visibile anche su Rai Play.