Virgin River: Netflix ha detto sì

La serie Virgin River, creata da Sue Tenney, ha debuttato a dicembre 2019 su Netflix. Da allora, stagione dopo stagione, ha sempre ricevuto il plauso del pubblico e ottimi dati e il risultato sperato dai fan è stato finalmente raggiunto e ufficializzato: la serie è stata rinnovata per altre due stagioni. Mel e Jack avranno quindi parecchio tempo in più per esplorare il loro amore romantico e catturare i fan con le loro storie e passioni.

Lo scorso luglio, con il termine della terza stagione di Virgin River milioni di fan hanno iniziato a domandarsi se e quando ci sarebbe stato un proseguo di stagione. USA Today ha rivelato che non solo gli episodi nuovi ci saranno, ma che Netflix ha deciso d’impegnarsi per la quarta e quinta stagione. Non poteva che essere cosi, Virgin River, non solo è amatissima dai fan americani, ma secondo i dati rilevati da Nielsen ha letteralmente scalato le classifiche dei contenuti più visti in streaming. La serie è tratta dai romanzi rosa di Robyn Carr e racconta le vicende di Melinda Monroe che va a lavorare nel paesino di Virgin River in California pensando che sia il posto ideale per rincominciare la sua vita lasciando da parte i trascorsi dolorosi.

Dove siamo rimasti

Il finale della terza stagione ha sconvolto i fan e lasciato aperte diverse strade per il proseguo della serie. Jack e Mel si ritrovano dopo un periodo di distanza tra loro. Decidono per riscoprirsi di fare un’escursione in montagna: entrambi ignari del loro rispettivo segreto. Jack è il primo che si rivela: una volta messosi in ginocchio davanti all’amata le chiede di sposarlo. La prima sorpresa.

Mel, dal canto suo, rivela un segreto a Jack che sconvolge lui e tutti i fan. Mel infatti è incinta ma non è sicura di chi sia il padre del piccolo che porta in grembo. La donna infatti aveva deciso di provare ad avere un bambino con l’inseminazione artificiale: il seme è del suo ex defunto marito Mark. Questo però è per tutti una vera e propria bomba narrativa.

La quarta stagione

Si presume che la quarta stagione di Virgin River riparta proprio da questo punto. Scopriremo se il padre del bambino è Jack o il marito defunto di Mel. Sue Tenney, show runner della serie, qualche tempo fa aveva dichiarato che questo "particolare" sarebbe stato rivelato entro la quarta stagione della serie, ma i colpi di scena potrebbero essere vicini.

Per ora non vi sono delle certezze sulla data di uscita di una nuova stagione, sappiamo che le riprese sono state avviate e che probabilmente vedremo in nuovi episodi entro i primi sei mesi del 2022 su Netflix.

Curiosità

Netflix ha annunciato la quarta e la quinta serie, ma i romanzi di Robyn Carr da cui è tratta la melodrammatica serie sono una ventina: il materiale per altrettante stagioni non manca.

Al momento attendiamo la nuove rivelazioni e notizie per l’uscita della quarta stagione.