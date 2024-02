La serie Virgin River avrà un prequel? Cosa sappiamo

Fonte foto: Netflix

Pare proprio che l’universo della serie tv Virgin River si amplierà con un prequel. È stato confermato che Netflix sta pensando a uno spin-off ambientato decenni prima rispetto agli eventi raccontati dal popolare drama romantico. Virgin River, basata sulla serie di romanzi di Robyn Carr, ha debuttato sulla piattaforma di streaming nel 2019. La quinta stagione è uscita nel 2023 e la serie è già stata rinnovata ufficialmente per una stagione 6, la cui produzione è in corso. Le riprese proseguiranno fino a maggio 2024, dunque la data di uscita dei nuovi episodi potrebbe collocarsi tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Intanto, però, cosa sappiamo del prequel di Virgin River?

Prequel di Virgin River: trama e anticipazioni

Come noto, la serie Virgin River ha per protagonista Mel, un’infermiera che si trasferisce nella remota cittadina di Virgin River con il desiderio di lasciarsi il suo difficile passato alle spalle e ricominciare da capo. Qui Mel si innamora di Jack, con il quale la relazione romantica procede però tra alti e bassi.

Lo spin-off e prequel di Virgin River dovrebbe portare il pubblico indietro di qualche decennio e raccontare la storia d’amore tra Sarah ed Everett, i genitori di Mel. La nuova serie dovrebbe dunque essere ambientata negli anni Ottanta e portare sullo schermo la versione più giovane di vari protagonisti che gli spettatori hanno già avuto modo di conoscere.

Lo showrunner del prequel sarà Patrick Sean Smith, che ricopre questo stesso ruolo anche nella serie originale. Il periodo di uscita su Netflix del prequel non è ancora noto, ma pare comunque che non avverrà prima del debutto della sesta stagione. In quest’ultima, anzi, dovrebbero essere inclusi alcuni flashback sui genitori di Mel: saranno un modo per introdurre al pubblico i protagonisti del prequel, che dovrebbe essere composto da dieci episodi. I nomi degli interpreti dei giovani Sarah ed Everett non sono ancora stati annunciati e a quanto pare i casting sono attualmente in corso.

Chi è Everett, il padre di Mel

Everett, come sanno i fan della serie, solo di recente si è scoperto essere il padre biologico della protagonista. La confessione viene fatta alla fine dell’episodio dieci della quinta stagione. Mel aveva già ipotizzato che l’uomo potesse essere suo padre, ma inizialmente, incalzato dalla ragazza, lui aveva negato l’evidenza. Parlando con la figlia appena ritrovata, nel finale di stagione Everett aggiunge di avere anche un’altra cosa importante da dirle.

Di cosa si tratta? Per il momento non è dato saperlo, dato che la quinta stagione si è conclusa proprio su queste parole. La risposta sarà nella sesta stagione di prossima uscita. Secondo alcuni fan potrebbe trattarsi di eventuali fratelli o sorelle di cui Mel non era a conoscenza.