Fonte foto: Vivo

Vivo ha annunciato un nuovo smartphone per il mercato europeo: si tratta di Vivo V40 SE 5G, dispositivo di fascia medio bassa che, al giusto prezzo, potrebbe ritagliarsi uno spazio importante in Europa, almeno nei mercati in cui il brand cinese è attivo. Il nuovo smartphone Vivo è stato svelato ufficialmente tramite il sito ufficiale della divisione europea dell’azienda e arriverà a breve nei negozi.

Vivo V40 SE 5G: caratteristiche tecniche

La scheda tecnica del nuovo Vivo V40 SE 5G include il SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, chip svelato la scorsa estate ma ancora poco diffuso tra gli smartphone disponibili in Europa. Questo chip, realizzato con processo produttivo a 4 nm, garantisce la possibilità di utilizzare il 5G e integra una CPU octa-core, con 2 core Kyro, derivati dai core Cortex-A78, ad alte prestazioni, oltre a 6 core Cortex-A55 ad alta efficienza.

Il nuovo smartphone di Vivo è dotato di 8 GB di memoria RAM LPDDR4X oltre che di 256 GB di storage UFS 2.2, espandibile via microSD. Da notare anche un display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone ha un foro per la fotocamera anteriore e include un sensore di impronte digitali ottico sotto al display.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 44 W (ma in confezione non c’è il caricatore). Il comparto fotografico include tre fotocamere posteriori, racchiuse in un modulo dedicato sulla back cover e caratterizzate da sensori disposti a semaforo. La fotocamera principale è da 50 Megapixel (con apertura f/.1.8) e ci sono anche un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel.

Il nuovo Vivo V40 SE 5G arriva sul mercato con Android 14 personalizzato dalla Funtouch OS 14. Le colorazioni due: Crystal Black e Leather Purple (in pelle vegana). Lo smartphone ha dimensioni pari a 163,17×75,81×7,79 mm (la versione Purple è spessa 7,99 mm) con un peso di 185,5 grammi (191 grammi per la versione Purple).

Vivo V40 SE 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Vivo V40 SE 5G, per il momento, non ha ancora una data di uscita ufficiale. Lo smartphone è stato ufficializzato dal sito europeo del brand che, però, non fornisce informazioni in merito a prezzo e disponibilità del dispositivo. Toccherà alle divisioni dell’azienda dei vari mercati in cui Vivo è attiva comunicare maggiori dettagli. Per quanto riguarda l’Italia, invece, non ci dovrebbero essere novità. Vivo ha interrotto le vendite in Italia la scorsa estate e, per ora, non ci sono piani ufficiali (ma solo rumor non confermati) per un rientro sul mercato. Il nuovo Vivo V40 SE 5G, di conseguenza, non dovrebbe arrivare sul nostro mercat, almeno per il momento.