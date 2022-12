Vivo X Fold 2: il nuovo pieghevole sarà migliore in tutto

Vivo, come è ormai noto, ha a listino anche un modello pieghevole, il Vivo X Fold, lanciato quest’anno ad aprile in Cina con un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 12 GB di RAM. A settembre, un po’ a sorpresa, il produttore cinese ha svelato il suo secondo pieghevole, ovvero il Vivo X Fold+ (in foto), un modello che senza mezzi termini è stato proposto per andare in diretta concorrenza con il Samsung Galaxy Z Fold4 che il produttore coreano aveva lanciato ad agosto 2022. Ora i tempi sembrano maturi per un nuovo modello o, addirittura, due.

Arriva Vivo X Fold 2

Secondo gli ultimi rumor i tempi sarebbero maturi per proporre un nuovo smartphone pieghevole Vivo, che si dovrebbe chiamare Vivo X Fold 2, arriverebbe ad aprile 2023 e andrebbe a sfidare il "cugino" Oppo Find N2 e il sopracitato foldable di Samsung.

Da quanto trapela il nuovo arrivato sarebbe dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che oltre ad essere più performante rispetto al suo predecessore ha anche consumi inferiori.

Il sensore principale del comparto fotografico dovrebbe essere destinato al Sony IMX866 da 1/1.49 pollici e con risoluzione a 50 MP. Il display migliorerà nella risoluzione, arrivando a 2K. Non si sa esattamente che dimensione avrà, ma probabilmente rimarrà da circa 8 pollici (aperto). Il tutto in dispositivo che sarà più leggero rispetto ai due modelli già in commercio.

Arriva anche Vivo X Flip

Oltre al nuovo Vivo X Fold 2, il produttore cinese vorrebbe lanciare anche un foldable a conchiglia che di dovrebbe chiamarsi Vivo X Flip, e che, non a caso, sfiderà il Samsung Galaxy Flip4 e l’Oppo Find N2 Flip.

L’arrivo sul mercato di questi nuovi smartphone pieghevoli è atteso per la prima metà del 2023, ipotesi che si basa sul periodo di lancio del primo foldable di Vivo, come detto avvenuto nel mesi di aprile di quest’anno.