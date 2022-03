Vivo X Note sarà il top di gamma col display più grande di tutti

Dopo un periodo iniziale di “grande e bello“, finito già da qualche anno, i “padelloni" non vanno più tanto di moda come una volta. Tanto che persino Samsung ha smesso di produrre la serie Note, facendola confluire in quella S22. Ma ci sono ancora alcuni estimatori del genere e per loro Vivo sta per presentare un nuovo dispositivo: il Vivo X Note con schermo da ben 7 pollici.

Abbiamo notizia di questo smartphone a causa di un errata pubblicazione della relativa pagina sul sito cinese del produttore. La pagina è stata poco dopo rimossa, ma la rete non perdona gli errori e nel frattempo la notizia ha iniziato a circolare. Anche perché, diciamolo, un telefono con schermo da 7 pollici nel 2022 è probabilmente esemplare unico e fa notizia. Da quello che si sa al momento, però, possiamo dire che Vivo X Note sarà un top di gamma, con annessa scheda tecnica di alto livello e prezzo altrettanto alto. Ma, d’altronde, tra schermo enorme e chip di ultima generazione non si può certo sperare in un dispositivo economico.

Vivo X Note: caratteristiche tecniche

Vivo X Note sarà uno smartphone Android top di gamma basato su chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con 12 GB di RAM abbinata a 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione. Non sappiamo se espandibile o meno. Il display da 7 pollici è un AMOLED E5 di Samsung, con risoluzione da 2,5k e sarebbe dotato di un’ampia area ad ultrasuoni per il sensore d’impronta, la stessa già vista sui recenti telefoni iQOO, (altro brand del gruppo BBK, come Vivo).

Il gruppo di fotocamere posteriori sembra abbastanza carrozzato: 4 sensori disposti a quadrato, all’interno di un modulo a forma di cerchio. Il sensore principale sarebbe un Samsung Isocell GN1 da 50 megapixel. La batteria sarebbe da 5.000 mAh, con una ricarica molto rapida da 80 W.

Vivo X Note: prezzo e disponibilità

Vivo, come già accennato, ha rimosso la pagina di questo nuovo modello dal suo sito Web poco dopo averla pubblicata per sbaglio. Gli screenshot che circolano in rete, però, mostrano un prezzo di 9.999 yuan, pari a circa 1.400 euro.

Un prezzo elevatissimo, persino per il mercato cinese e questo ci lascia intuire che molto difficilmente vedremo in Italia questo modello: se dovesse arrivare in Europa, infatti, lo farebbe ad un prezzo ancor più elevato.