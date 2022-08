Vivo X80 Pro, lo smartphone con la fotocamera da battere

Oggi vi presentiamo un nuovo smartphone che è posizionato al top della gamma di Vivo, si chiama Vivo X 80 Pro: possiamo anticipare che questo è un cellulare davvero eccellente, ma dobbiamo aggiungere che porta con sè un ostacolo non da poco, ovvero il suo prezzo, perché viene venduto a 1.299€.

Se qualcuno di voi si chiede come si possa giustificare questo prezzo, bisogna guardare ad Oriente, dove Vivo è realtà incredibilmente popolare, da anni a cavallo tra il primo e il secondo posto nella classifica degli smartphone più venduti in Cina: alla leadership in terra di origine, si aggiunge anche la tecnologia che è stata inserita in questo smartphone.

Una fotocamera straordinaria realizzata con Zeiss

Il tratto distintivo fondamentale di Vivo X80 Pro sta nella sua fotocamera, una delle migliori in assoluto del mercato, con prestazioni superlative e con la capacità di catturare video e foto di qualità assoluta. Facciamo una piccola sintesi delle caratteristiche tecniche fondamentali di questo smartphone, che è un concentrato delle migliori soluzioni tecnologiche disponibili.

Display AMOLED con refresh rate variabile, processore al top, tra quelli presenti sul mercato, 8 o 12 gigabyte di RAM e fino a 512 gigabyte di memoria interna, batteria ultra capiente, con ricarica cablata da 100 watt di potenza, ricarica wireless da 50 watt. Insomma, tutti i dettagli sono i migliori che oggi si potrebbero trovare sul mercato.

Vivo X80 Pro, con fotocamera Zeiss da 50 mpx

Ciò che però fa davvero la differenza è proprio la fotocamera, perché gli altri competitor sul mercato non possono vantare il rapporto con Zeiss, gigante delle ottiche. Due secoli di storia con una qualità estrema, applicata soprattutto alle ottiche per le fotocamere e le stesse tecnologie sono presenti proprio in questo Vivo X80 Pro.

Perché Vivo e Zeiss ottengono risultati migliori della maggior parte dei concorrenti? In primo luogo perché a bordo dello smartphone c’è il processore Vivo V1 Plus, che è realizzato solo ed esclusivamente per gestire l’elaborazione di foto e video; ovviamente, un ruolo importante hanno le ottiche con soluzioni che di solito sono applicate alle fotocamere e che qui vengono miniaturizzate, per essere inserite nei minuscoli blocchi di lenti dentro lo smartphone.

Come sono fatte le lenti Zeiss per il Vivo X80 Pro

Fondamentale è il coating, ovvero il processo di copertura delle lenti, che evita le rifrazioni: se si punta una luce direttamente verso Vivo X80 Pro, non si vedranno rifrazioni nelle immagini scattate. Non solo, perché le lenti stesse sono fatte di un materiale che non è solo plastica e questo riduce le aberrazioni, oltre a migliorare la lettura delle scene.

A questo dettaglio delle lenti si abbina anche il software, che è la ciliegina sulla torta in uno smartphone con una fotocamera davvero eccellente. Se si cattura un ritratto, è possibile selezionare una delle tante modalità di scatto Zeiss, sfruttando gli effetti che derivano dalla tradizione dell’azienda e che i professionisti hanno usato per anni sulle reflex. Se si girano i video c’è una modalità “cinematic" che è veramente superlativa, con una gestione del fuoco che solo pochi smartphone in circolazione possono garantire.

Interfaccia grafica da migliorare

Insieme a molti pregi, Vivo X80 Pro presenta anche qualche margine di miglioramento, come quello della sua interfaccia: la grafica non è sempre omogenea e dal nostro punto di vista non rende pienamente giustizia alla qualità dei suoi componenti e alla bontà del suo design.

Quello che è innegabile è che questo smartphone abbia una fotocamera unica sul mercato: 50 megapixel per il sensore principale, 8 megapixel di zoom periscopico, 12 megapixel per il gimbal, la camera super stabilizzata, 48 megapixel per il grandangolo, 32 megapixel per la camera frontale.

Vivo X80 Pro può girare video in 8K, ha il sensore per le impronte digitali più veloce del mercato, ha un sistema di ricarica super veloce ed è in generale un vero mostro di potenza. Tocca a voi valutare se tutto questo vale 1.299€, il prezzo ufficiale di vendita di Vivo X80 Pro.

