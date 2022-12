Vivo X90 arriverà presto anche in Italia

La serie Vivo X90 è stata lanciata in Cina lo scorso novembre e quanto pare molto presto vedremo i modelli X90, X90 Pro e X90 Pro+ debuttare in altri Paesi. Il rumor arriva da un post su Twitter pubblicato dal leaker Ankit, che ha mostrato un’immagine (che sembra, vedendo i caratteri utilizzati, fatta proprio da Vivo) che annuncia un evento di lancio per il 31 gennaio 2023.

Il teaser pubblicato da Ankit non specifica se questo evento riguarda il lancio della famiglia X90 a livello globale, ma visto che in Cina è già stato presentato è del tutto lecito pensare che si tratti proprio di questo. E il fatto che si menzioni la "Serie X90" lascia presagire che almeno due dei tre smartphone (ma magari anche tutti e tre) che sono stati lanciati di recente lasceranno i confini cinesi per approdare anche in altre nazioni. Ci sono buone possibilità, infine, che Vivo X90 arrivi anche in Italia.

Vivo X90, quali modelli in Italia?

Le serie Vivo X90 è sicuramente una delle più attese, anche in Italia, di tutto il 2023. La famiglia, come detto, si compone di tre modelli. Il top di gamma è l’X90 Pro+ con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione. Ha un display da 6,78 pollici curvo, di tipo AMOLED LTPO4, che raggiunge un refresh rate da 120 Hz. La sua risoluzione è QHD+ (1440 x 3200 pixels).

Spicca il comparto fotografico realizzato in collaborazione con Zeiss, che vede la presenza in un isola tonda sul retro di in sensore principale Sony IMX989 da 1 pollice da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS). Seguono, accanto, un ultrawide da 48 MP, un teleobiettivo da 50 MP e un periscopio da 64 MP, mentre nella parte anteriore è proposto la selfie camera da 32 MP.

La batteria è da 4.700 mAh con ricarica rapida da 80W (via cavo) che scende a 50 W in modalità wireless.

Vivo X90 e Vivo X90 Pro, a differenza del modello top di gamma, sono dotati entrambi del SoC Mediatek Dimensity 9200+, comunque ottimo sulla carta, e condividono anche lo stesso pannello curvo AMOLED da 6,78 pollici. Quest’ultimo ha una risoluzione QHD+ e una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Da sottolineare che questo display arriva a una luminosità di picco di ben 1.300 nit.

Differente, tra i due modelli, il comparto fotografico. L’X90 integra un sensore Sony IMX866 da 50 MP con obiettivo f/1.75 e sistema OIS. Questo viene affiancato da sensore Sony IMX663 ultrawide da 12 MP e un secondo IMX663 (sempre da 12 MP) che in questo caso funge da teleobiettivo con zoom ottico 2X.

Il modello X90 Pro ha lo stesso sensore principale dell’X90 Pro+ (Sony IMX989 da 1 pollice da 50 MP) e si appoggia al sensore ultrawide da 12 MP e un terzo obiettivo da 50 MP (equivalente a un 50 mm) con zoom ottico a 2X.

Diverse anche le batterie: X90 ne propone una da 4.180 mAh mentre quella del Vivo X90 Pro è un poco più potente raggiungendo i 4.870 mAh. Entrambi gli smartphone offrono ricarica rapida via cavo a 120W. Solo l’X90 Pro dispone anche di carica wireless a 50 W. Tutti i modelli escono dalla fabbrica con Android 13 e interfaccia OriginOS 3, che a livello globale prende il nome di FuntouchOS 13.

Vivo X90: quanto costerà in Italia?

Il capitolo prezzi è tutto un’incognita perché, come è ormai chiaro da mesi, i prezzi dei top di gamma premium sono ormai saliti alle stelle. Già l’attuale Vivo X80 Pro 5G, arrivato in Italia su Amazon tramite importazione parallela, è costosissimo: in versione 12/256 GB, infatti, cosa ben 1.299 euro.

I prezzi in Cina dei tre nuovi X90 sono già molto alti, persino per il mercato cinese:

Vivo X90 Pro+ 12/512GB: 6.999 yuan (955 euro)

Vivo X90 Pro+ 12/256GB: 6.499 yuan (887 euro)

Vivo X90 Pro 12/512GB: 5.999 yuan (819 euro)

Vivo X90 Pro 12/256GB: 5.499 yuan (750 euro)

Vivo X90 Pro 8/256GB: 4.999 yuan (682 euro

Vivo X90 12/512GB: 4.999 yuan (682 euro)

Vivo X90 12/256GB: 4.499 yuan (614 euro)

Vivo X90 8/256GB: 3.999 yuan (546 euro)

Vivo X90 8/128GB: 3.699 yuan (505 euro)

Quando arriveranno in Italia c’è da aspettarsi per tutti un corposo ritocco verso l’alto dovuto alle tasse che Vivo deve pagare per poterli vendere nel nostro Paese.