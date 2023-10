Vivo Y21s: con lo sconto Amazon il prezzo è stracciato

Fonte foto: Vivo

Tra le varie aziende produttrici di smartphone low cost troviamo Vivo che, nel tempo, è riuscita a conquistare una buona fetta di utenti, portando sul mercato dispositivi affidabili e dal look accattivante, pur mantenendo i prezzi bassi. Anche oggi, dopo che l’azienda cinese ha lasciato il mercato italiano, gli smartphone a marchio Vivo sono ancora piuttosto apprezzati dai consumatori, complice soprattutto un costo accessibile e la garanzia di poter contattare comunque l’assistenza clienti nel nostro paese.

Tra i modelli più interessanti c’è sicuramente il Vivo Y21s, un dispositivo perfetto per chi non hanno bisogno di specifiche tecniche particolari ma cercano un telefono completo, da utilizzare per tutte le operazioni quotidiane tra social, navigazione sul web e messaggistica.

Se poi con l’offerta Amazon il prezzo arriva poco sopra ai 150 euro, allora non possono esserci più dubbi e Vivo Y21s diventa la soluzione perfetta per spendere poco e portare a casa un dispositivo dalle grandi potenzialità.

Vivo Y21s – Processore Mediatek Helio G80 – Versione 4/128 GB

Vivo Y21s: scheda tecnica

Vivo Y21s ha uno schermo IPC LCD da 6,51 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore è un Mediatek Helio G80 coadiuvato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD. In più con la funzione Virtual RAM è possibile ottenere 1 GB in più di RAM attingendo alla memoria interna del telefono (se disponibile).

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (ƒ/1.8), uno per le foto macro da 2 MP (ƒ/2.4) e uno per la profondità sempre da 2 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale è da 8 MP (ƒ/2.0).

Tra le connessioni troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti. Naturalmente il processore Mediatek Helio G80 non ha il modem per il 5G, perciò gli utenti potranno navigare sul web esclusivamente utilizzando il 4G, o il WiFi.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo a 18 W e ricarica inversa. Infine il sistema operativo è Android 11 con interfaccia Funtouch OS.

Vivo Y21s: l’offerta su Amazon

Vivo Y21s è uno smartphone low cost molto interessante, perfetto per navigare sul web, utilizzare le applicazioni più comuni come quelle per la messaggistica, i social, le email e tutti gli altri usi classici quotidiani di un telefono..

Di listino, per acquistare questo smartphone servono 199 euro, un prezzo nemmeno troppo elevato (visti i tempi che corrono) e comunque in linea con gli altri device della stessa categoria. Tuttavia con l’offerta Amazon il prezzo scende a 159,20 euro (-20%, –39,8 euro) e con uno sconto così il Vivo Y21s diventa ancora più interessante, rappresentando l’occasione perfetta per chi vuole cambiare il suo vecchio smartphone con un modello più recente dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

