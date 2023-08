Fonte foto: Vivo

Quando si acquista uno smartphone low-cost, l’obiettivo principale è quello di spendere poco ma, allo stesso tempo, cercare una soluzione bilanciata, che non faccia rimpiangere l’acquisto già alla prima accensione e che si dimostri affidabile per la vita di tutti i giorni.

Più facile a dirsi che a farsi perché, se da un lato il mercato pullula di telefoni a prezzi estremamente bassi, dall’altra il rischio di fare la scelta sbagliata è sempre dietro l’angolo e nessuno vorrebbe acquistare un device nato già obsoleto.

Fortunatamente su Amazon le offerte non mancano e con un po’ di pazienza è possibile trovare telefoni come il Vivo Y21s a prezzi davvero interessanti, perfetti davvero per tutte le tasche.

Vivo Y21s – Processore Mediatek Helio G80 – Versione 4/128 GB

Vivo Y21s: scheda tecnica

Vivo Y21s ha un display IPC LCD da 6,51 pollici, con risoluzione 720×1.600 pixel e refresh rate a 60 Hz. Il processore scelto dal colosso cinese è un Mediatek Helio G80 a cui si affiancano 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sistema a tripla fotocamera con un sensore principale da 50 MP (ƒ/1.8), uno per gli scatti macro da 2 MP (ƒ/2.4) e un sensore per la profondità sempre da 2 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (ƒ/2.0).

Il processore in dotazione al Vivo Y21s non ha il modem per il 5G, perciò gli utenti dovranno necessariamente accontentarsi di utilizzare la "vecchia" rete 4G.

Tra le altre connessioni troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo. Presente anche il chip per l’NFC, da utilizzare per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria è da 5.000mAh e ricarica cablata a 18 W. Infine il sistema operativo è Android 11 con interfaccia Funtouch OS 11.1, che si aggiornerà a Android 13 già dal primo avvio.

Vivo Y21s: l’offerta su Amazon

Vivo Y21s è uno smartphone entry level, l’ideale per chi ha bisogno di un device semplice e immediato da utilizzare nel quotidiano senza troppe difficoltà.

Il prezzo di listino è di 199 euro ma, grazie all’offerta su Amazon, è possibile portare a casa questo smartphone a 159,20 euro (-20%, –39,8 euro), uno sconto interessante che potrebbe fare gola a chi ha bisogno di un nuovo smartphone ma non vuole spendere cifre esorbitanti.

Infine, una precisazione molto importante: Vivo a breve lascerà il mercato italiano, ma continuerà a garantire l’assistenza su tutti i dispositivi già venduti, rispettando le rispettive garanzie.

Vivo Y21s – Processore Mediatek Helio G80 – Versione 4/128 GB