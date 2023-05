Vivo Y76: costa sempre meno su Amazon e ora è un Best buy

Il mercato degli smartphone di fascia medio-bassa offre numerose opzioni, ma la competizione è alta. Solitamente, a prevalere è chi offre il prezzo più basso e, per questo, le offerte Amazon cambiano spesso le carte in tavola facendo propendere l’acquirente verso un modello, piuttosto che verso un altro.

Ad esempio verso il Vivo Y76 5G, un telefono davvero interessante, con tanta memoria e batteria e con la connessione 5G. A questo dispositivo non manca nulla se l’utente vorrà usarlo per guardare video, navigare tra i social, inviare messaggi su WhatsApp e Messenger e arrivare a sera con ancora tanta batteria, sapendo tra l’altro di poterla ricaricare velocemente. Insomma, grazie allo sconto Amazon che abbassa notevolmente il prezzo di listino questo Vivo Y76 5G è un vero best buy.

Vivo Y76 – Mediatek Dimensity 700 – Versione 8/256 GB

Vivo Y76 5G: caratteristiche tecniche

Vivo Y76 5G ha un design gradevole ed è leggero, pesa appena 175 grammi, con uno spessore di 7,79 millimetri. Il processore a bordo è l’affidabile MediaTek Dimensity 700, un SoC di lungo corso che nel tempo ha dimostrato la sua solidità. Il chip è abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di storage e con questa configurazione è possibile avere più app che lavorano in background senza rallentare quelle in primo piano.

Il display misura 6,58 pollici è di tipo LCD, ha la risoluzione FHD+ (1.080×2.408 pixel), luminosità di 450 nit e il lettore per le impronte digitali posto lateralmente al pannello.

Su retro, in formazione a semaforo, si trovano i tre sensori fotografici: il principale da 50 MP (f/1.8) e una coppia di sensori da 2 MP ciascuno (f/2.4 per entrambi) per macro e profondità. La fotocamera anteriore è nel notch a V, e ha un sensore da 16 MP (f/2.0).

Il processore MediaTek Dimensity consente al Vivo Y76 di connettersi alle reti 5G, ma tra le connessioni ci sono anche il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, oltre all’NFC per i pagamenti contactless nei negozi fisici con il POS. Inoltre, grazie all’ingresso per il jack audio da 3,5 millimetri è possibile usare il telefono anche con auricolari tradizionali a filo, oltre che con quelli wireless Bluetooth.

La batteria ha una capacità da 4.100 mAh e la ricarica è da 44W. Secondo le specifiche del produttore si passa da zero al 70% di carica in appena 32 minuti.

Vivo Y76 5G: l’offerta Amazon

Il Vivo Y76 5G ha un prezzo di listino di 349 euro, ma il prezzo finale, grazie all’offerta Amazon al momento disponibile in Italia, scende e di parecchio. Oggi questo telefono costa solo 269 euro (-23%, -80 euro), venduto direttamente dallo store ufficiale di Vivo e spedito da Amazon.