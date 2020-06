Vivobike, i monopattini elettrici italiani lowcost: caratteristiche e prezzo

Fonte foto: Vivobike 1 di 5 Vivobike, l’azienda di monopattini italiana Il mercato dei monopattini elettrici è in grande fermento. Lo scoppio della pandemia ci ha insegnato che per il momento non è più possibile utilizzare i mezzi pubblici come in passato (è necessario mantenere le distanze di sicurezza ed evitare gli assembramenti) e sono sempre di più le persone che utilizzano mezzi alternativi e sostenibili come i monopattini elettrici. Tra le tante aziende che si sono affacciate nel settore della mobilità elettrica c'è anche l'italiana Vivobike che produce ebike e monopattini elettrici. L'azienda ha da poco lanciato tre nuovi modelli: S2, S2 Max e S3 Max.

Fonte foto: Vivobike 2 di 5 Vivobike S2, le caratteristiche Leggerezza e guidabilità sono le caratteristiche principali del Vivobike S2, monopattino elettrico pensato soprattutto per la città. Il sistema di chiusura permette in pochi secondi di ripiegarlo su sé stesso e portarlo in giro senza troppi problemi: il peso è di 13 chilogrammi. Il motore da 350W permette di raggiungere facilmente il limite di velocità di 25 chilometri orari. La batteria è da 7500mAh per un'autonomia di circa 25 chilometri (varia a seconda del percorso e di fattori esterni). Le ruote a camera d'aria sono da 8,5 pollici.

Fonte foto: Vivobike 3 di 5 Le caratteristiche del Vivobike S2 Max Come si può intuire dal nome, il Vivobike S2 Max ha molto in comune con il modello precedente. Le differenze sono sulla grandezza della batteria (da 10.000mAh) e delle ruote (da 10 pollici sempre a camera d'aria). Nella parte posteriore è presente anche un ammortizzatore molto utile per assorbire al meglio le buche del manto stradale cittadino. L'autonomia aumenta fino ai 35 chilometri.

Fonte foto: Vivobike 4 di 5 Come è fatto il Vivobike S3 Max Leggermente più pesante rispetto ai modelli precedenti (15 chilogrammi), il Vivobike S3 Max assicura anche una stabilità maggiore nel traffico cittadino. I led posizionati sul copri-ruota e la luce anteriore permettono di viaggiare in tutta sicurezza anche al buio. La batteria è da 10.000mAh ed è estraibile, in modo da poterla caricare dove si vuole. Le ruote a camera d'aria hanno un diametro da 10 pollici. Sul manubrio è presente anche uno schermo LCD dove viene mostrata la velocità di crociera e la carica rimasta. L'autonomia è di circa 30-35 chilometri.