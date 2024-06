Vox Machina, cosa sappiamo della stagione 3

Fonte foto: Prime Video

È finalmente tempo di nuove avventure: La leggenda di Vox Machina sta per tornare su Prime Video con la terza stagione. La serie animata statunitense (il titolo originale è The Legend of Vox Machina) ha fatto il suo debutto nel 2022; ma prima ancora che i dodici episodi andassero in onda, la serie tv era già stata rinnovata per una stagione 2, che è stata resa disponibile in streaming all’inizio del 2023. Prodotta da Critical Role Productions, Titmouse, Inc. e Amazon Studios, la serie di animazione si basa sulla prima campagna della webserie Critical Role a tema Dungeons & Dragons.

Il cast di Vox Machina 3

Nella terza stagione di Vox Machina tornano i fondatori di Critical Role, già parte del cast della webserie, ovvero Laura Bailey (che è anche in The Last of Us: Part II), Taliesin Jaffe (World of Warcraft), Ashley Johnson (The Last of Us), Liam O’Brien (Marvel’s Avengers) e Matthew Mercer (Baldur’s Gate 3).

Ci sono poi Marisha Ray (già in Fallout 76), Sam Riegel (Teenage Mutant Ninja Turtles) e Travis Willingham (Marvel’s Avengers). I membri del cast di Critical Role ricoprono anche il ruolo di produttori esecutivi insieme a Brandon Auman (Star Wars: Resistance), Chris Prynoski (Metalocalypse), Shannon Prynoski (Fairfax) e Ben Kalina (Big Mouth).

Trama, video e anticipazioni di Vox Machina 3

Cosa aspettarsi dalla terza stagione di Vox Machina? Commentando su X (ex Twitter) l’arrivo dei nuovi episodi, il CEO di Critical Role Production, Travis Willingham, ha detto che la prossima stagione sarà «so good».

Qualche anticipazione sulla trama: Chroma Conclave continua il suo percorso di distruzione, intanto Re Cinder dà la caccia ai protagonisti che dovranno riuscire a sconfiggere i loro demoni (interiori ed esteriori) se vogliono salvare Tal’Dorei, Exandria e coloro che amano.

La terza stagione sarà composta da dodici episodi (così come le due precedenti). Qui sotto è possibile vedere il breve video dei titoli di apertura della stagione 3, recentemente diffuso da Prime Video:

Quando esce Vox Machina 3

La leggenda di Vox Machina stagione 3 esce su Prime Video il 3 ottobre 2024. Saranno subito disponibili i primi tre episodi, mentre i successivi usciranno settimanalmente sempre a gruppi di tre.

Ci sarà anche la quarta stagione di Vox Machina?

Al momento non è stata confermata una quarta stagione di La leggenda di Vox Machina. Il materiale che fa parte della campagna originale di Critical Role non manca, dunque volendo ci sarebbero numerosi spunti a cui attingere per un nuovo ciclo di episodi. Intanto, però, è già stato confermato da tempo che una seconda campagna di Critical Role verrà adattata in una nuova serie di animazione: Mighty Nein, questo il titolo, è stata annunciata nel 2023 e sarà disponibile prossimamente su Prime Video.

«Dopo il successo della nostra serie animata La leggenda di Vox Machina, non vediamo l’ora di continuare il nostro rapporto con Critical Role e di espandere il suo universo con Mighty Nein», aveva dichiarato in una nota stampa Vernon Sanders, Head of Global Television di Amazon Studios. È possibile, quindi, che Mighty Nein abbia la precedenza su una eventuale quarta stagione di Vox Machina.