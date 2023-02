WhatsApp, altra importante novità in arrivo per i gruppi

Chiunque gestisca un gruppo WhatsApp sa bene quanto sia difficile dargli un nome. Non è un limite imposto dalla creatività e neanche dovuto alla mancanza del dono della sintesi: purtroppo i caratteri disponibili sono solo 25. Anche lo spazio messo a disposizione della descrizione, 512 caratteri, spesso non è sufficiente a specificare né l’obiettivo e neanche a evidenziare eventuali policy di comportamento, regole e specifiche.

Ma tutto starebbe per cambiare perché grazie all’ultimo aggiornamento disponibile di WhatsApp Beta Android, il 2.23.3.9 e al momento in corso su scala globale, sarà possibile avere più spazio sia per titolo del gruppo sia per la descrizione.

Titolo del Gruppo su WhatsApp: le novità

WhatsApp ha deciso di aggiornare una funzionalità molto importante per quanti gestiscono un gruppo (praticamente quasi tutti gli utenti): ampliare lo spazio disponibile per la scrittura del titolo che passa dagli attuali 25 caratteri ai 100 caratteri.

Il vantaggio è notevole è permette di specificare meglio il nome del gruppo, rendendolo ben distinto da tutti gli altri. Le parole in più, infatti, aiuteranno a definire meglio lo scopo del Gruppo e a chi si rivolge.

Descrizione del gruppo su WhatsApp: caratteri in più

Viene ampliata anche la descrizione che passa dai 512 caratteri a 2.048 caratteri e ciò significa che sarà possibile inserire tante informazioni utili, come le caratteristiche, la netiquette, le regole che il gruppo si è dato, e tantissime altre informazioni utili che renderanno sempre più trasparente la gestione di un gruppo WhatsApp tra utenti e amministratori.

Aggiornamento WhatsApp per gruppi: quando arriva

L’aggiornamento, come si legge su WABeta info, il sito di riferimento per tutte le novità che riguardano la popolare app di messaggistica di Meta, è già in corso e su scala globale. Ricordiamo però che queste novità contrassegnate come WhatsApp Beta per Android, sono disponibili per chi installa l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android dal Play Store.

Intanto, la maggior parte degli utenti di WhatsApp può già apprezzare alcune novità rilasciate per tutti la scorsa settimana tra cui: la protezione dallo screenshot per i file multimediali visualizzabili una sola volta, l’uso degli avatar personalizzabili come sticker o immagine di profilo, nuovi cerchi del profilo che segnalano quegli utenti che hanno pubblicato un nuovo stato.