Instagram, come silenziare i post degli utenti molesti

Su Instagram ci sono vari strumenti per silenziare i post degli utenti molesti: ecco la procedura da seguire per attivarli

Fonte foto: wichayada suwanachun / Shutterstock.com

Instagram consente ai suoi utenti di gestire tutte le impostazioni legate al funzionamento del social: è possibile, quindi, silenziare i post degli utenti molesti, anche senza smettere di seguirli. Non c’è bisogno di ricorrere a operazioni completate. Bastano pochi passaggi per limitare un determinato utente ed evitare di dover fare i conti con continue notifiche legate ai suoi post. Per evitare scocciature da quest’utente, inoltre, potrebbe essere necessario anche bloccarlo su WhatsApp e su altre applicazioni di messaggistica.

Vediamo, quindi, come fare a silenziare i post degli utenti molesti su Instagram.

Stoppare le notifiche

La prima cosa da fare per silenziare un utente molesto su Instagram è rappresentata dal blocco delle notifiche. La procedura da seguire è molto semplice. Come prima cosa, bisogna accedere al profilo dell’utente da silenziare. Per farlo, basta premere sul suo nome, direttamente nel feed, dalle news o anche da un suo commento.

A questo punto, è necessario premere sull’icona della campanella posizionata in alto a destra. In questo modo è possibile accedere al menu per la gestione delle notifiche in arrivo dall’utente che si desidera silenziare. Le opzioni sono cinque:

Post

Storie

Reels

Canali broadcast

È in diretta (la notifica parte quando l’utente avvia una live)

Per ogni categoria è possibile scegliere se ricevere o meno la notifica. Disattivando l’opzione Post, quindi, tutti i post dell’utente molesto che vengono pubblicati su Instagram saranno silenziati. Questi post continueranno a comparire nel feed principale dell’app ma non saranno più accompagnati da una notifica.

Limitare l’utente

Se lo stop alle notifiche non dovesse essere sufficiente, è possibile anche limitare l’utente molesto su Instagram. Per farlo, dalla stessa pagina del profilo di prima, bisogna premere sui tre puntini in alto a destra per aprire un nuovo menu. Qui ci sono due opzioni che possono tornare utili:

Applica restrizioni

Blocca

L’opzione Applica restrizioni prevede l’applicazione di limitazioni alle interazioni indesiderate con l’utente, anche senza bloccarlo. Una volta attivata quest’opzione, inoltre, l’utente non potrà più vedere l’avviso di lettura ai suoi messaggi inviati al nostro account. La chat con un utente a cui sono state applicate restrizioni, inoltre, non comparirà nell’elenco delle chat dell’app. Con Blocca, invece, è possibile bloccare completamente un utente molesto. Si tratta dell’ultimo livello “difensivo” con cui è possibile bloccare lo spam in arrivo da altri utenti di Instagram. Sia Applica restrizioni che Blocca possono essere attivati e disattivati, per qualsiasi utente e in qualsiasi momento, tramite la procedura indicata in precedenza.