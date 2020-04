WhatsApp, arriva il numero per restare informati sul Covid-19: quale è

L’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia anche il Italia il suo bot su WhatsApp che risponde alle domande sul Covid-19. Già nelle settimane precedenti era stato presentato un servizio analogo, ma solo in inglese, ora l’OMS ha lanciato anche quello esclusivo per l’Italia. Il Bel Paese è una delle Nazioni più colpite dal Covid-19 e per fermare il contagio la corretta informazione è molto importante.

Soprattutto in questo periodo sono tantissime le fake news che diventano virali in poche ore sulla Rete, per colpa soprattutto dei gruppi WhatsApp che ricondividono i messaggi-bufala. Per restare in contatto con l’Organizzazione Mondiale della Sanità su WhatsApp basta salvare il numero di telefono +41 22 501 78 34 nella propria rubrica e inviargli un semplice messaggio: “Ciao“. Il bot risponde immediatamente mostrando i diversi servizi disponibili: si può restare informati sugli ultimi numeri dei contagi o ricevendo le istruzioni per proteggersi dal contagio.

WhatsApp, arriva il numero dell’OMS dedicato al Covid-19: come funziona

Le fake news sono difficili da sconfiggere e possono creare molti danni, soprattutto nel periodo in cui stiamo vivendo. Per questo motivo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di lanciare un bot in italiano su WhatsApp che risponde alle domande più frequenti degli utenti sulla pandemia in corso.

Entrare in contatto con l’OMS è molto semplice: per prima cosa bisogna salvare sulla propria rubrica il numero +41 22 501 numero +41 22 501 78 34 78 34 (non dimenticatevi di inserire il + davanti al numero “4” altrimenti l’applicazione non riconoscerà il numero) e poi aprire WhatsApp. A questo punto premete sull’icona per creare una nuova chat, selezionate il numero dell’OMS e inviate un messaggio molto semplice “Ciao”.

Sullo schermo apparirà il messaggio di benvenuto dell’OMS in cui spiega il funzionamento del bot di WhatsApp.

” Benvenuto nella chat ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità su WhatsApp.

Qui troverai informazioni e consigli riguardo alla situazione attuale e la diffusione del coronavirus (COVID-19).

Cosa vorresti sapere sul coronavirus?

Rispondi con un numero (o emoji) in qualsiasi momento per ottenere le informazioni più recenti sull’argomento:

1. Ultimi casi 🔢

2. Proteggiti 👍

3. Maschere 😷

4. Miti: vero o falso? 🛑

5. Viaggiare 🗺️

6. Ultime Notizie 📰

7. Condividi & Invita ⏩

8. Dona ora 🥰

9. Lingue 🌐”

Dopo questo messaggio, basterà rispondere con un numero (ad esempio 1 per conoscere tutti gli ultimi casi a livello mondiale e regionale) per ricevere una risposta immediata. Per conoscere il corretto utilizzo della mascherina basta inviare un messaggio con scritto “3” e si riceve una risposta dall’OMS su come si deve usare. Inviando il numero “4”, invece, si ricevono delle informazioni molto utili sui miti nati in queste settimane sul Covid-19: smentire le fake news è fondamentale per non creare panico ingiustificato.