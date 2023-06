WhatsApp prepara un'altra rivoluzione

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

WhatsApp sta lavorando alla possibilità di usare più profili, legati a più numeri telefonici, da una stessa app: si chiama multi profilo, e non è il multi dispositivo

Gli ultimi dodici mesi della storia di WhatsApp sono stati caratterizzati soprattutto dalla diffusione a tutti del cosiddetto “multi dispositivo“. Ora, invece, sembra in arrivo una ulteriore novità dal nome molto simile ma dallo scopo molto diverso: il “multi account“, che in italiano possiamo tranquillamente tradurre con “multi profilo“. Sembra la stessa cosa, ma è completamente diverso.

Che vuol dire WhatsApp multi profilo

WhatsApp multi profilo vuol dire poter usare due profili contemporaneamente, con la stessa app di WhatsApp.

Come è noto ogni profilo Whatsapp è legato ad un numero telefonico, quindi per molti anni su un solo telefono si è potuto usare un solo profilo di WhatsApp.

Sui telefoni dual SIM, invece, era possibile usare due account WhatsApp diversi, ma ricorrendo all’escamotage del profilo di lavoro per installare una seconda app di WhatsApp, oppure all’escamotage di installare WhatsApp classico e WhatsApp Business.

Insomma: un “trucchetto” non ufficiale e, per di più, decisamente scomodo.

Con WhatsApp multi profilo non serve più alcun trucco: all’interno della stessa app è possibile registrare più account e usare alternativamente un profilo o l’altro, in base alle proprie esigenze, lasciando che l’app tenga ben separate le conversazioni dei due profili.

Multi profilo Vs multi dispositivo

Cosa cambia tra WhatsApp multi profilo e WhatsApp multi dispositivo? Tutto, realmente tutto.

WhatsApp multi profilo servirà per usare due profili su uno stesso telefono.

WhatsApp multi dispositivo serve per usare lo stesso profilo su due telefoni.

Quando arriva WhatsApp multi account

WhatsApp multi profilo è stato avvistato nell’app beta di WhatsApp per Android 2.23.13.5 e non è ancora disponibile per tutti: solo pochi tester lo vedono nell’app. A fare la scoperta è stato l’ormai famoso blog WABetaInfo, sempre molto attento nell’analisi delle app beta di WhatsApp.

Come tutte le funzioni in beta, quindi, potrebbero passare giorni ma anche mesi prima del lancio ufficiale. O potrebbero anche non essere lanciate mai.

Ma quest’ultima ipotesi è poco probabile, perché parallelamente al multi profilo Meta sta sviluppando anche altre funzioni in beta che andrebbero a braccetto con i due profili in un’app sola.

Ad esempio gli username, i nomi utente che permetteranno di condividere il proprio contatto WhatsApp senza dare il numero: basterà mostrare un codice QR, che l’altra persona dovrà scansionare con l’app.

Considerando anche che negli Stati Uniti, e in misura minore anche in Europa e Asia, si stanno diffondendo sempre di più le eSIM (e stanno per arrivare le iSIM) che rendono molto facile avere più numeri sullo stesso telefono, poi, un WhatsApp multi profilo diventa sempre più una prospettiva credibile.

La nostra previsione, quindi, è che nelle prossime settimane la funzione multi profilo farà entra ed esci dalle app beta di WhatsApp, sia per Android che per iOS, per poi arrivare definitivamente per tutti tra alcuni mesi.