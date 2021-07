WhatsApp: l'ultima novità è arrivata in Italia

Senza grande fretta, ma con costanza, il gruppo Facebook continua ad aggiornare l’app di chat più usata al mondo: WhatsApp. L’ultima novità, appena arrivata anche in Italia, ci permette di usare l’app in modo molto più comodo e, per così dire, “ordinato“.

Ci permette anche di ricevere meno fastidiose notifiche indesiderate, cosa sempre utile per “disintossicarsi" un po’ dall’uso a volte un po’ eccessivo che facciamo dei dispositivi digitali. Tale novità riguarda le chat archiviate, una funzione fino ad ora poco usata su WhatsApp proprio perché non era poi così efficace. La nuova gestione delle chat archiviate, invece, è ora quasi perfetta e siamo certi che verrà apprezzata dalla gran parte degli oltre 2 miliardi di utenti di WhatsApp nel mondo, compresi gli italiani.

WhatsApp: le nuove chat archiviate

Fino a ieri archiviare una chat su WhatsApp non serviva poi a molto: essa veniva nascosta dagli occhi dell’utente, ma rispuntava non appena si riceveva un messaggio. Messaggio che, per di più, comportava la ricezione di una notifica.

Archiviare le chat in questo modo, è chiaro, serve a ben poco e dopo tante lamentele da parte degli utenti WhatsApp ha finalmente cambiato rotta. Ora le chat archiviate vengono inserite in una apposita cartella “Archiviate" che compare in alto, in testa alla lista delle chat.

Qui le chat archiviate restano e da qui non si muovono e, soprattutto, vengono automaticamente silenziate a meno che non si scelga diversamente dalle impostazioni di WhatsApp. Ciò vale sia per le chat 1 a 1 che per quelle di gruppo.

WhatsApp: le altre funzioni in arrivo

La funzione più attesa dagli utenti di WhatsApp è certamente “WhatsApp multidispositivo“, cioè la possibilità di usare l’app su più device, con lo stesso profilo. La si attende da anni e più volte è sembrato che dovesse arrivare da un momento all’altro.

In una recentissima intervista rilasciata a Tech Radar, però, un portavoce di WhatsApp ha lasciato intendere che non arriverà a breve: “Non abbiamo notizie da condividere su questo argomento. WhatsApp Web rimane una importante piattaforma per i nostri utenti. Fino ad ora WhatsApp è stato accessibile solo su un device alla volta“. Bocca più che cucita, quindi, su quando arriverà WhatsApp multidispositivo.