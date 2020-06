WhatsApp, arrivano le chiamate anche sul PC

Gli sviluppatori di WhatsApp sono al lavoro per migliorare non solo l’applicazione, ma anche la versione desktop della piattaforma di messaggistica. Chi utilizza ogni giorno WhatsApp Web o WhatsApp Desktop (l’app che si può scaricare dal Windows Store e dal Mac App Store), sa benissimo che i due programmi hanno qualcosa in meno rispetto all’applicazione. Il tema scuro ancora non è stato implementato e soprattutto non è possibile fare chiamate e videochiamate.

Soprattutto quest’ultima mancanza è una delle più gravi: implementare le chiamate anche da desktop trasformerebbe WhatsApp in un valido concorrente dei vari Skype, Google Meet, Teams e Zoom. Ma soprattutto andrebbe a colmare un vuoto molto grande. Su questo fronte arrivano buone notizie: come hanno scoperto i ragazzi di WaBetaInfo, la funzione è in sviluppo e presto potrebbe approdare su WhatsApp Web. Dal computer sarà possibile fare sia chiamate “one to one”, sia videochiamate di gruppo fino a otto persone. Per il momento lo strumento non è ancora disponibile, ma potrebbe diventarlo a breve.

WhatsApp Web, videochiamate fino a otto persone

Durante il periodo di lockdown, WhatsApp ha aumentato il limite massimo per le videochiamate di gruppo fino a otto persone. Una scelta importante per dare modo ad amici, parenti e familiari di restare vicini anche se distanti. Dopo essersi concentrati sull’applicazione, ora i tecnici di WhatsApp sono passati sulla versione desktop, dove le chiamate e le videochiamate ancora non sono disponibili. Chi vuole utilizzare il PC per chiamare su WhatsApp è costretto a installare un emulatore di Android: una pratica molto scomoda e complicata.

A breve la situazione dovrebbe normalizzarsi: su WhatsApp Web è previsto l’arrivo delle chiamate e delle videochiamate di gruppo. Sarà possibile rispondere o telefonare ai propri contatti direttamente dal PC. Verrà aggiunta un’icona a forma di cornetta o di videocamera in alto a destra, esattamente come accade sull’applicazione.

Arriva anche il tema scuro su WhatsApp Web

Oltre alle chiamate e alla videochiamate, sull’app desktop arriverà anche il tema scuro. Già di diverso tempo WhatsApp sta lavorando su questa funzionalità, senza però averla mai rilasciata. I ragazzi di WaBetaInfo ci informano che la novità è ancora in fase di test e gli sviluppatori stanno sperimentando nuovi colori per rendere l’interfaccia utente più piacevole possibile.

Quando arrivano le nuove funzioni di WhatsApp Web

Non c’è una data di rilascio ancora fissata: per il momento le due nuove funzioni sono in fase di sviluppo e nei prossimi mesi arriveranno sulla versione beta. Solo dopo aver passato i test, potranno essere rilasciate per tutti gli utenti. Tempo stimato: estate 2020.