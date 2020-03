WhatsApp, finalmente è arrivato: come attivare il tema scuro

La modalità scura è finalmente disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp. La funzionalità più attesa degli ultimi mesi è in fase di rilascio proprio in queste ore sia per gli utenti Android sia iOS. Il Tema Scuro (questo il vero nome della feature) è disponibile anche per WhatsApp Business. A darne notizia è direttamente WhatsApp con un comunicato stampa nel quale evidenzia tutte le caratteristiche del tema scuro: maggiore leggibilità dei messaggi, meno affaticamento degli occhi e un maggiore risparmio di batteria (ma solo negli schermi AMOLED/OLED).

Le prime notizie del dark mode sono datate ottobre 2018 e gli sviluppatori hanno impiegato più di un anno per portare a termine il progetto. Un progetto lungo e che ha necessitato di molto tempo, anche per aspettare le release ufficiali di Android 10 e iOS 13, i primi due sistemi operativi a supportare nativamente la modalità scura. Cosa cambia nell’utilizzo quotidiano di WhatsApp con il Tema Scuro? Poco o nulla: le funzionalità principali restano praticamente le stesse.

A cambiare faccia è l’interfaccia dell’applicazione, con il classico verde e bianco che lasciano spazio a un nero profondo e al grigio. Il Tema Scuro di WhatsApp è in fase di rilascio in queste ore e ci vorrà ancora qualche giorno affinché l’aggiornamento sia disponibile per tutti. Ecco come fare per attivare il Tema Scuro su WhatsApp.

Come attivare la modalità notte di WhatsApp su Android

La procedura per attivare il Tema Scuro su WhatsApp sugli smartphone Android è piuttosto semplice. Per prima cosa bisogna lanciare l’applicazione, premere su Impostazioni, poi su Chat e infine su Tema. Si aprirà un menù con tre opzioni:

Scuro : per attivare la modalità scura

: per attivare la modalità scura Chiaro : per disattivare la modalità scura

: per disattivare la modalità scura Predefinito: attiva la modalità scura di WhatsApp in base alle impostazioni del tuo dispositivo. Vai alle Impostazioni del dispositivo > Display > attiva o disattiva Tema scuro.

Per iniziare a usare la modalità notte di WhatsApp è necessario scegliere la prima o la terza opzione. Quest’ultima è disponibile solo sugli smartphone Android 10.

Come attivare la modalità notte di WhatsApp su iOS

Per gli iPhone i passaggi da seguire sono leggermente differenti. La modalità scura di WhatsApp sui dispositivi Apple è arrivata un po’ in ritardo (stiamo parlando della versione beta) perché il lavoro di sviluppo è stato più lungo. Gli sviluppatori hanno dovuto seguire tutte le linee guida imposte da Apple e utilizzare le API di iOS 13 per la modalità scura.

Per attivare il Tema Scuro di WhatsApp sull’iPhone non bisogna entrare all’interno dell’app, ma basta aprire leImpostazioni dello smartphone, premere su “Schermo e Luminosità” e scegliere “Scuro” sotto la voce Aspetto. In questo modo si attiverà in automatico la modalità notte anche su WhatsApp.

Come ottenere il Tema Scuro su WhatsApp

Il Tema Scuro è disponibile solo nell’ultima versione di WhatsApp, in fase di rilascio in queste ore. Per installare l’aggiornamento è necessario entrare all’interno del Google Play Store e dell’App Store e controllare se è disponibile. In caso contrario si può cercare di forzare l’update disinstallando e re-installando l’applicazione, ma è necessario effettuare il backup per non perdere nessun messaggio.

Il nostro consiglio è di aspettare ancora qualche giorno e di controllare ogni paio d’ore se è disponibile l’aggiornamento di WhatsApp