WhatsApp, come inviare messaggi a contatti non registrati

Uno dei grandi limiti di WhatsApp è l’obbligo di poter inviare messaggi solamente a persone registrate sulla propria rubrica. Se per caso dobbiamo inviare un’immagine o un video a un nuovo collega di lavoro oppure a una persona conosciuta a scuola o all’università è necessario registrare prima il suo numero sulla rubrica del telefono, anche se non lo vogliamo per non perdere tempo. Un limite piuttosto fastidioso, ma che può essere superato con un semplice trucco.

In pochi ne sono a conoscenza, ma è possibile contattare persone su WhatsApp anche senza registrare il loro numero di telefono sulla rubrica. Basta utilizzare il browser presente sullo smartphone o sul PC e inserire una particolare URL. Il segreto, infatti, è tutto nello scrivere correttamente l’indirizzo nella barra di ricerca del browser. Logicamente si tratta di un sistema del tutto legale e sviluppato direttamente da WhatsApp. Non vi proporremo in questa guida l’installazione di app di terze parti che potrebbero richiedere autorizzazioni per accedere a parti sensibili dello smartphone.

Come inviare messaggi a sconosciuti su WhatsApp

La procedura che vi spiegheremo è valida per qualsiasi tipo di dispositivo: computer, tablet e smartphone. E anche per qualsiasi sistema operativo, quindi non c’è differenza tra iOS e Android.

In pochi lo sanno, ma a ogni numero è associato un link di WhatsApp che può essere utilizzato per entrare direttamente in contatto con un utente. Come si crea questo link? Molto semplice. Si parte da un link generico a cui si aggiunge il numero telefonico comprensivo del prefisso internazionale.

Il link generico è https://wa.me/. Dopo la barra obliqua si deve aggiungere il numero telefonico con il prefisso telefonico. Se ad esempio il numero di telefono è 360303030 (numero del tutto inventato), la url da inserire nel browser è https://wa.me/39360303030. Premendo invio si aprirà una pagina con le API di WhatsApp e con un testo sullo schermo che recita “Messaggia “numero di telefono” su WhatsApp“. Premendo su Messaggia si aprirà la chat sull’app di WhatsApp e si potrà inviare un messaggio senza dover registrare il numero di telefono.

Come detto, la procedura funziona su qualsiasi dispositivo. Sul PC è consigliabile installare l’app WhatsApp Desktop per velocizzare la procedura.