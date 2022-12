WhatsApp: con questa novità avremo 5 secondi di tempo

Il team di sviluppo di WhatsApp è ancora al lavoro, confermando che qualcosa, ai piani alti della piattaforma di messaggistica, ultimamente è cambiato: la novità, questa volta, riguarda i messaggi inviati nei gruppi. O, meglio, i messaggi cancellati dai gruppi. Come è noto, infatti, quando scriviamo qualcosa in un gruppo poi abbiamo la possibilità di cancellare quel messaggio. Possiamo farlo in due modi: "Elimina per me" e "Elimina per tutti".

Queste due opzioni hanno assolutamente senso: è possibile che noi non vogliamo più vedere un messaggio sul nostro telefono ma, allo stesso tempo, vogliamo che gli altri possano ancora vederlo. Il problema, però, è quando cancelliamo per sbaglio un messaggio con l’opzione "Elimina per me". Che fare, in quel caso, se in realtà volevamo eliminarlo per tutti?

WhatsApp: i 5 secondi d’oro

In quest’occasione ci risulterà comodissima l’ultima novità di WhatsApp: abbiamo 5 secondi di tempo, dopo aver fatto tap su "Elimina per me", per ripensarci e per ripristinare il messaggio appena cancellato.

Durante questi 5 secondi, in basso a destra subito dopo la scritta "Messaggio eliminato" ora compare anche "Annulla". Passati i 5 secondi, però, tutto scompare. Potremo quindi sfruttare questi 5 secondi d’oro per ripristinare il messaggio e, se lo vogliamo, eliminarlo per tutti.

Elimina per tutti resta lo stesso

Chiaramente questa nuova funzione di WhatsApp è dedicata a chi avrebbe voluto scegliere "Elimina per tutti" ma ha sbagliato a fare tap. Elimina per tutti è una funzione apparsa nei gruppi WhatsApp nel 2017, originariamente con un "timer" di 7 minuti dopo la pubblicazione trascorsi i quali non era più possibile cancellare il messaggio.

Successivamente WhatsApp ha aumentato tale lasso di tempo, portandolo prima a 12 ore e poi, recentemente (agosto 2022) addirittura a 60 ore (cioè due giorni e mezzo).

WhatsApp: la novità è già disponibile

I nuovi 5 secondi per ripristinare un messaggio eliminato "nel modo sbagliato" sono in fase di rilascio a livello globale. WhatsApp non ha annunciato in alcun modo questa novità, ma abbiamo avuto modo di constatare che è già arrivata su molti profili italiani e, quindi, nel giro di poche ore sarà disponibile per tutti.