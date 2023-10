Fonte foto: WhatsApp

WhatsApp continua il suo programma di rinnovamento, con tante nuove funzioni che, di mese in mese, vanno ad arricchire la popolare app di messaggistica di Meta. Dopo il recente lancio dei canali, ora inclusi nella sezione Aggiornamenti dell’app, WhatsApp prepara l’arrivo di un’ulteriore novità.

A breve, infatti, arriverà il doppio account e ci sarà la possibilità di cambiare account in modo rapido, con un sistema analogo a quanto già avviene su Instagram. L’arrivo di questa nuova funzione è stato confermato ufficialmente dai Mark Zuckerberg e, a breve distanza, anche dal blog ufficiale di WhatsApp.

Come funziona il doppio account

Il doppio account consiste nella possibilità di usare due profili WhatsApp, collegati a due numeri di telefono diversi, su un solo telefono. Ciò vuol dire che il telefono sul quale usiamo WhatsApp deve avere due SIM fisiche, o anche una SIM e una eSIM, al fine di poter essere usato con due numeri.

Gli utenti saranno in grado di aggiungere un secondo account in WhatsApp, senza perdere la possibilità di utilizzare il primo account. Lo “switch” potrebbe avvenire come su Instagram, con un doppio tap sull’immagine del profilo, posizionata in alto a destra su Android (anche se è in arrivo un restyling per l’app che potrebbe portarla in basso) e in basso a destra su iPhone.

Come avviene già su Instagram, inoltre, tenendo premuto sul profilo si potrebbe accedere a un piccolo menu (in foto) con l’indicazione del numero di messaggi in arrivo sull’account che non si sta utilizzando in quel momento.

La configurazione del secondo account potrà avvenire direttamente dalle Impostazioni di WhatsApp, premendo sulla freccia accanto al proprio nome e poi scegliendo Aggiungi account. Ogni account attivo sull’app di WhatsApp avrà le sue impostazioni dedicate, con la possibilità per l’utente di gestire la privacy e altre preferenze per ogni account.

Gli utenti potranno sfruttare il doppio account in vari modi. Ad esempio, ci sarà la possibilità di utilizzare un account personale e uno di lavoro sullo stesso telefono, ricevendo le notifiche dei messaggi in arrivo per entrambi gli account.

Doppio account WhatsApp: quando arriva

Ad anticipare l’arrivo del doppio account in WhatsApp è stato Mark Zuckerberg in persona, con un brevissimo post su Facebook, poi confermato dal blog ufficiale della piattaforma.

Blog sul quale si afferma che la funzione è disponibile “da oggi“, anche se la maggior parte degli utenti ancora non ha la possibilità di aggiungere un altro account.

Il doppio account, quindi, è ufficialmente in fase di distribuzione ma non è ancora disponibile per tutti. Ed è impossibile sapere quando tutti lo avranno: basti pensare che tra l’annuncio della disponibilità dei canali e la possibilità di crearne uno gli utenti WhatsApp hanno dovuto aspettare circa un mese.